Melissa Klug se encuentra en su mejor momento debido a que mantiene una relación estable con el futbolista Jesús Barco, puede ver cómo se consolida la independencia de sus hijas —estas ya se encuentran trabajando y cumpliendo sus sueños— y de qué manera sus menores hijos se dedican al deporte que les apasiona: el fútbol.

Este año, la empresaria ha tenido muy pocas apariciones en la pantalla chica y sus seguidores se preguntan a qué se debe esto, ya que ella solía ser invitada a programas de espectáculos para opinar sobre diferentes polémicas e incluso sobre su familia.

“Te voy a ser sincera, siempre que voy a los canales me preguntan sobre mi relación o sobre cualquier cosa que hace o dice la ‘fulana’ (Yahaira Plasencia), aunque ya no me tocan mucho el tema”, comentó Melissa Klug en una entrevista a Trome.

Añadió que otra de las razones tiene que ver con el hecho de que está enfocada en sus hijos. “Además, estuve compartiendo mucho con mi familia, celebrándole el cumpleaños a Jeremy. De verdad, he estado muy cansada. Antes mandaba a preparar con los proveedores (la fiesta de sus hijos), pero ahora mi mánager y yo lo hicimos solas. Mi Jeremy ya cumplió 10 años”.

Melissa Klug pospone boda con Jesús Barco

Uno de los planes de Melissa Klug para este 2022 era dar el siguiente paso con el futbolista del Sport Boys, sin embargo, ahora señala que los planes de boda se suspendieron indefinidamente.

“Habíamos decidido que este año nos casábamos, pero tenemos otras prioridades que primero queremos que salgan” , dijo la ‘Blanca de Chucuito’ y reveló que aún no convive con su pareja. “Yo me quedo en su casa cuando todos desaparecen de acá. Me voy a la casa de su mamá y me quedo con ‘Chama’. Su familia es un amor. Así estamos, él se queda acá, yo voy para allá”, añade.

Melissa Klug y Jesús Barco se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio. Foto: Instagram

Melissa Klug muestra su apoyo a Magaly tras ataques de Jazmín Pinedo

La exesposa de Jefferson Farfán se pronunció sobre los dimes y diretes entre las conductoras Magaly Medina y Jazmín Pinedo, los cuales iniciaron tras la entrevista que la ‘Chinita’ tuvo con el futbolista.

Melissa Klug aplaudió la labor periodística de Magaly Medina. Foto: composición LR

“La verdad que en esos pleitos no me meto, no sé qué tal lo entrevistó porque vi por partes la entrevista. No soy periodista para saber cómo debes interrogar, pero acá, para mí, la matriarca es Magaly, tiene años haciendo periodismo“, sostuvo Melissa Klug a Trome.