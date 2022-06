Melissa Klug cancela su boda con Jesús Barco para este 2022: “Tenemos otras prioridades”

Melissa Klug ya no se casará este 2022 con su novio, el futbolista Jesús Barco. Tras haberse comprometido en setiembre del 2021 con el jugador que milita en el club Sport Boys, la modelo descartó realizar su boda este año porque están enfocados en otros planes prioritarios.

La empresaria de 38 años, por ahora, se enfocará en trabajar en sus negocios. Por otro lado, dejó abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en madre antes de pasar por el altar.

Melissa Klug retrasa su boda

Melissa Klug quería llevar a cabo este año su boda con Jesús Barco, quien tiene 25 años, pero sus planes han cambiado en los últimos meses debido a que quieren enfocarse en sus negocios personales. “ Habíamos decidido que este año nos casábamos, pero tenemos otras prioridades que primero queremos que salgan. De eso se trata (de sus negocios), por eso vamos a esperar”, sostuvo.

La expareja del futbolista Jefferson Farfán también contó que no está apurada para contraer matrimonio. “No estamos desesperados, tampoco”, agregó.

No obstante, la empresaria dejó en claro que la suspensión de su boda no será por mucho tiempo y se diferenció de otras mujeres que mantienen una relación con otros deportistas: “Claro, no como otras novias de futbolistas que son las ‘novias eternas’, pero sí esperar porque una boda te demanda gasto”.

Melissa Klug y Jesús Barco. Foto: Instagram

Melissa Klug quiere ser madre de una niña

Melissa Klug también se refirió a la posibilidad de convertirse nuevamente en madre al lado de Jesús Barco. La empresaria señaló que entre sus planes está tener una niña, la cual podría llegar este 2022 o el próximo año.

“ Sí, una bebé. No sé si la encargue este año o el otro”, dijo en una reciente entrevista Klug, quien ya tiene cinco hijos de sus anteriores compromisos.

Asimismo, afirmó que no tiene ningún inconveniente con embarazarse antes de pasar a la fila de casadas: “Como venga, como Dios lo disponga, porque él tiene los momentos perfectos”, acotó.