Karim Vidal defiende su relación con Katty García: “Estoy con una mujer que me hace feliz”

Katty García se alejó de los escándalos en Lima y decidió emprender una nueva vida en los Estados Unidos junto a su esposa, Karim Vidal. En las últimas semanas, la pareja de Katty ha sido duramente criticada por su relación con la exmodelo, razón por la cual aprovechó el Día del Orgullo LGTBI para defender su amor en redes sociales.

¿Qué dijo Karim sobre su relación con Katty García?

Katty García y Karim Vidal han demostrado que, a pesar de las adversidades, siguen siendo una familia amorosa. A través de sus redes sociales se demuestran constantemente afecto. Días atrás, la recordada ‘Toñita del Rímac’ sorprendió a su esposa por su cumpleaños: “Te amo gordita”, escribió en Instagram.

En esta oportunidad, Karim se mostró bastante firme al defender su relación con la ex chica reality. A raíz del mes del Orgullo Gay, compartió un mensaje reafirmando sus sentimientos. “Estoy casada con una mujer que me hace feliz día a día. Tengo 2 hijos hermosos que me llenan de orgullo. También soy una buena ciudadana”, expresó.

Karim Vidal y Katty García: una historia de amor

Karim también explicó las razones de su mensaje. “Escribo esto porque quiero que sepan que soy lesbiana. Somos una familia homoparental , así como mi familia hay muchas más. Nosotras sí existimos y reclamamos nuestros derechos de igualdad en la sociedad ”, sostuvo.