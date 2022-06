¡Qué roche! Jossmery Toledo pasó un mal momento en su último viaje desde Chiclayo, rumbo a Lima. La integrante de “Esto es guerra” tuvo que ser bajada del avión en el que estaba en medio de los gritos e insultos de los pasajeros, quienes pedían que se la retire.

De acuerdo al video compartido en redes sociales, la joven habría incumplido las normas impuestas por la aerolínea y tuvo que ser bajada por miembros del personal de LATAM, en conjunto con la PNP. El encargado de emitir las imágenes fue Samuel Suárez, creador de Instarándula.

¿Qué pasó con Jossmery Toledo?

Jossmery Toledo fue protagonista de un vergonzoso momento luego de ser interceptada por miembros del staff de la aerolínea en la que iba a viajar con destino a la capital. En el clip presentado, se puede ver a la modelo coger sus maletas para bajar del avión mientras era abucheada por los pasajeros.

“ Señorita bien malcriada es usted ¿Por qué no cumple las normas? El avión tiene normas, no estás en una combi. Voy a informar a inspectoría si no cumple con su trabajo”, señaló uno de los viajeros indignado.

Asimismo, se puede apreciar a algunas mujeres pedirle que haga caso a las indicaciones que le dan y que decida retirarse de una vez para no seguir retrasando el vuelo. “Sea empática, hay niños, personas adultas ¿No entiendes? (…) Bájate, lárgate ”, manifestaron.

Jossmery Toledo se pronuncia

El domingo 26 de junio, tras visualizar la publicación de Instarándula, Jossmery Toledo se dirigió a su cuenta personal de Instagram para dar su descargo contra la aerolínea en la que tenía que viajar de Chiclayo a Lima, asegurando que se cometió una injusticia con ella y que no entendió los motivos por los que le pidieron bajarse.

“Les cuento la pésima experiencia que tuve con LATAM, muy aparte de que nos retrasaron el vuelo por cinco horas, me ha bajado un aeromozo, me voy a averiguar los nombres, me ha bajado por esta manta, para mí es un abuso lo que han hecho ”, dijo en un comienzo.