Jossmery Toledo arremete contra Latam por bajarla del avión: “Voy a hacer una denuncia pública”

Instarándula publicó un video en el que los pasajeros de la aerolínea Latam exigían que Jossmery Toledo se baje de vehículo. Debido a las especulaciones sobre la posible razón del escándalo, la chica reality decidió dar a conocer su versión y aseguró que denunciará a empresa por las presuntas negligencias ocasionadas.

El video en el que reaccionan los pasajeros a la indignación de la influencer fue publicado por la cuenta oficial de Instagram de Samuel Suárez. En este audiovisual se puede ver la molestia generada en el avión porque la modelo no quiso retirarse del espacio.

¿Qué dijo Jossmery Toledo?

Este domingo 26 de junio, Jossmery Toledo arribó un avión perteneciente a la aerolínea Latam rumbo a Chiclayo; sin embargo, grande fue la sorpresa de la modelo cuando un personal se dirigió a ella para llamarle la atención.

“Les cuento la pésima experiencia que tuve con Latam, muy aparte de que nos retrasaron el vuelo por cinco horas, me ha bajado un aeromozo, me voy a averiguar los nombres, me ha bajado por esta manta. Para mí es un abuso lo que han hecho”, dijo al inicio para contextualizar.

“Yo estaba en el asiento de emergencia con unos amigos regresándome de Chiclayo a Lima y tenía esta manta en mis piernas. Entonces viene el aeromozo, todo prepotente y me dice: ‘Señorita, tiene que ponerse la chompa, el saco’. Y yo le digo que está en mis piernas y que me la pongo encima cuando el avión vuela y me dice que me la ponga bien. Yo me la sobrepongo en la espalda y me dice que me la ponga completamente”, siguió.

“Yo no sé el servicio, yo no sé que clase de trato tienen. Va y se queja con el tripulante, viene con el policía y me hace un escándalo para que me baje como si yo hubiese sido una malcriada. La verdad es que no entiendo el servicio que ellos brindan. Estoy muy molesta porque es un abuso. Yo creo que ellos han agarrado esa excusa por su retraso de cinco horas de vuelo”, expresó incómoda con lo sucedido.

Jossmery Toledo denunciará a Latam

“Perdí el vuelo. No me dan la solución de subir a otro vuelo y aquí también tengo el caso de una amiga que está desde las 9.00 a. m. (...) No me parece justo lo que está haciendo el servicio de Latam, voy a hacer una denuncia pública contra ellos por el maltrato, el abuso, porque me bajaron con todo y policías. Mucha gente ha grabado ahí. Estoy totalmente sorprendida por todo lo que está pasando. Estoy muy molesta”, acotó.