Andrés Hurtado revela que Josetty sufrió una mala intervención quirúrgica: “Murió por 3 segundos”

Andrés Hurtado dejó sorprendidos a todos tus seguidores después de revelar que su hija Josetty murió por tres segundos en un quirófano, debido a una mala praxis. Asimismo, indicó que este suceso jamás lo había contado en televisión nacional.

“ Mi propia hija Josetty murió por tres segundos en un quirófano . En una clínica que no voy a nombrar, ella murió por un instante por una mala praxis, y tomé la decisión de nunca hablar del médico porque Josetty llegó a tres de hemoglobina y prácticamente ya estaba muerta”, comentó.

Andrés Hurtado no culpa a los médicos

Andrés Hurtado señaló que su heredera conoció el cielo. Sin embargo, no culpó a los médicos, porque sabe el arduo trabajo que hacen por sus pacientes.

“Ella (Josetty Hurtado) me contó cómo era el cielo y hoy que escucho, y estoy rodeado de médicos, la pregunta es: ¿A qué médico se le ocurriría matar a una persona? No hay forma. No existe. Yo hago campañas al Hospital del Niño porque me prestaron sangre, no encontraba para hacer transfusiones a Josetty. Me pongo al lado de los médicos. Son los héroes más grandes y salvan vidas”, sostuvo.

Andrés Hurtado saca cara por los médicos. Foto: Andrés Hurtado/Instagram.

Josetty se sometió a una operación de busto por tercera vez

Este 21 de junio, Josetty Hurtado contó que se realizó una operación para corregir sus implantes mamarios, debido a que tuvo dos intervenciones fallidas.

“Esto no es fácil para mí de enseñar, es algo que, obviamente, estuve ocultando y cuidándome para que no lo noten. No me sentía preparada mentalmente. No es fácil venir de dos operaciones fallidas. Fue un trabajo malo que me hicieron”, manifestó la hija de Andrés Hurtado.