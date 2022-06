Ethel Pozo se sometería a un tratamiento para ser madre junto a su novio, Julián Alexander

Ethel Pozo planea agrandar la familia. La presentadora del magazine “América hoy” reveló algunos detalles acerca de su boda con el productor Julián Alexander, que se dará a finales del 2022, y sorprendió a más de uno al revelar que tras su boda intentará convertirse en mamá.

Cabe recordar que la hija de Gisela Valcárcel ya tiene dos hijas, fruto de la relación con su exesposo, el fotógrafo Fernando Garabán.

Planea agrandar la familia

Ethel Pozo ya está planeando como será su futuro junto al hermano de la famosa productora Michelle Alexander, Julian Alexander, y confesó que desea agrandar la familia.

“Nos encantaría (ser papás), pero eso está en manos de Dios . El hombre propone y Dios dispone. Nos encantaría porque queremos formar una familia, una historia juntos”, expresó.

La presentadora afirmó que está dispuesta a someterse a un tratamiento médico para poder convertirse en madre por tercera vez.

“Sí, por supuesto (me sometería a un tratamiento). Para todo tratamiento, para toda ciencia, está Dios por encima. Uno puede querer muchas cosas, pero sucede en el tiempo de Dios, yo creo que nuestro destino está escrito”, agregó.

Ethel Pozo y Julián Alexander se comprometieron el pasado 25 de julio del 2021. Foto: Ethel Pozo/Instagram.

Ethel quiere la boda del año

Con respecto a su boda, Ethel Pozo relató que todos los detalles ya van quedando listos y confesó que desea que su camino al altar sea el evento del año. La ceremonia, de la que aún se desconoce la fecha, se llevará a cabo en una hacienda ubicada en los exteriores de Lima.

“Yo creo que cada matrimonio, cada relación, cada unión es muy especial y cada persona que se casa va a sentir que es la boda del año” , dijo Ethel en una entrevista para el diario El Popular.

La presentadora también aclaró que su boda no será televisada y solo asistirán sus allegados: “Yo soy muy sencilla, no me gustan las cosas muy aparentosas. Ni televisaría mi boda, sino más íntima”.