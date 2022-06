Alvina Ruiz, una de las periodistas más populares de la televisión peruana, se presentó el viernes 24 de junio en el set del programa “En boca de todos” y sorprendió al hacer una revelación sobre su vida profesional. Ante la mirada de los conductores, la comunicadora contó que tuvo que elegir entre una maestría o comprarse un carro y que no dudó en ir por la primera opción.

“Hemos pasado por tantas cosas y justo estoy pagándome. No sabes el orgullo que tengo, una maestría, un MBA que es caro, mis papás no lo hubieran podido pagar y que se paga a plazos. Yo estaba entre un carro u otra cosa superficial y dije ‘no, me voy a meter a estudiar’”, dijo.

En otro momento de la entrevista, Alvina Ruiz contó que durante un tiempo trabajó como cobradora de combi y confesó que no le gustaría que su hija realice esta labor por la inseguridad ciudadana que hay en el Perú.

“(Lo que aprendí) Mucha experiencia, es el día a día, ir a los lugares de mucha necesidad, pasar con trabajadores que ganan por la hora, en el momento. Había en ocasiones que yo iba de cobradora y mi tío de chofer”, agregó frente a las cámaras Alvina Ruiz.

Alvina Ruiz se separa tras 15 años de matrimonio

A fines de abril, Alvina Ruiz dio a conocer que se separó de su esposo y padre de su hija después de 15 años de matrimonio. La periodista aseguró que la ruptura se dio en buenos términos.

“Todavía no estoy divorciada, no hemos querido hacerlo público. Mi exesposo no es público y tenemos una hija maravillosa a la que cubrimos siempre. Ha sido un proceso muy duro. He estado casada 15 años y de conocernos un poco más”, dijo para América espectáculos edición mediodía”, acotó para “América espectáculos”.