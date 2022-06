Alessia Rovegno: ¿Qué opina Lucho Rovegno sobre su relación con Hugo García?

Alessia Rovegno está atravesando un excelente momento a nivel sentimental. Por este motivo, los conductores de “En boca de todas” no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle a Lucho Rovegno sobre Hugo García. “Sí, lo conocí hace cuatro o cinco meses. Espectacular, me gusta mucho y mi hija siempre tiene buenos gustos, o sea que no hay problema”, indicó el padre de la cantante.

Asimismo, el presentador Gino Pesaressi puso en aprietos a la expareja de Bárbara Cayo al consultarle sobre un posible matrimonio entre la modelo y el chico reality. “Se están conociendo, pero ya tienen tiempo”, sostuvo el progenitor. Por su parte, la intérprete de “Nada serio” manifestó que es muy pronto para hablar de un compromiso.

Alessia Rovegno no descarta tener hijos en un futuro con Hugo García

La modelo Alessia Rovegno confesó en el programa “Más espectáculos” que le gustaría una amplia familia en un futuro. Asimismo, reveló que uno de sus más grandes anhelos es ser mamá.

“Uno de mis sueños es formar una familia. Por supuesto que está en mis planes”, sostuvo muy emocionada. “Me gustan mucho los niños. Si por mí fuera, tendría una guardería en mi casa”, agregó la Miss Perú 2022.

Hugo García y Alessia Rovegno prefieren convivir antes de casarse

Hugo García y Alessia Rovegno se encuentran disfrutando de su romance. Ante esto, la madre del chico reality cometió una infidencia al revelar que su hijo y la Miss Perú tenían planes de pasar a la lista de los casados. No obstante, la pareja no dudó en aclarar esta situación.