Adolfo Aguilar celebró el Día del Orgullo desde el escenario del programa “Yo soy”. El presentador se sumó a la lista de personajes públicos que se hicieron presentes en la marcha por Día del Orgullo LGBTIQ+ en la Plaza San Martín y desde su tribuna exclamó su felicidad por pertenecer a dicha comunidad.

El conductor también aprovechó para instar a los peruanos en general a que aprendan a aceptarse tal como son y que vivan en libertad.

Adolfo Aguilar apoya a comunidad LGBTIQ+

Adolfo Aguilar apareció en “Yo soy” envuelto en una bandera de un arcoíris y se tomó unos minutos del programa, en el que labora como conductor, para referirse acerca de la marcha por el Día del Orgullo LGBTIQ+ que se realizó el sábado 25 de junio en la capital y contó que no pudo asistir al evento por razones personales.

“Estamos en el mes del Orgullo y hoy fue la marcha, quiero decir que no pude ir por problemas personales, pero estuve con todos ustedes en todo momento”, sostuvo.

Asimismo, Aguilar expresó su emoción por esta fecha y le aconsejó a los televidentes que aprendan a aceptarse: “ Hay una cosa clara, solamente tenemos que aceptarnos. El amor es el amor”, agregó.

Adolfo Aguilar habla de su homosexualidad

Adolfo Aguilar, quien se ha consolidado como uno de los conductores más queridos de la televisión por el público, habló por primera vez acerca de su orientación sexual el pasado 15 de enero.

En su cuenta de Instagram, el presentador publicó un video en el que detalló que tomó la decisión de revelar su homosexualidad porque deseaba mostrarse ante sus seguidores tal y como es, sin guardar secretos.

“Ya era libre de decirlo (que era homosexual) solo que yo mismo no lo aceptaba. Nunca lo oculté, mi tema era que tenía una homofobia contra mí mismo. No contra los homosexuales en general, sino con lo mío. Yo nunca quise ser homosexual, pero al final me jugaba en contra. Voy a cumplir 50, ahora me siento feliz, contento y tranquilo”, señaló en el clip.