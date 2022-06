Shirley Arica disfruta de un nuevo momento en su carrera, en el cual mantiene un perfil bajo. Como es sabido, durante su tiempo frente a cámaras, la actriz de “El guachimán” ha sido el centro de atención por las controversias en las que se ha visto envuelta. Ahora, está segura que los escándalos con personalidades de la farándula peruana han quedado atrás.

Concentrada en el futuro de su hija

La modelo ha comentado estar enfocada en el bienestar emocional de su hija. “Estoy en otra desde hace algún tiempo, alejada de todo lo malo, concentrada en el amor de mi vida, mi hijita, mi trabajo, mi canal de YouTube. Lo negativo quedó muy atrás”, comentó la chica reality.

Shirley Arica recordó que no hablará sobre su exesposo Rodney Pio, ya que ambos están en buenos términos por el bienestar de su hija: “No tocaré más el tema de nuestra pequeña, él está cumpliendo (con la pensión) intermitentemente, lo dejo ahí”, aclaró la modelo.

Shirley Arica y su ex esposo Rodney Pio se encuentran en buenos términos por el bienestar de su hija. Foto: Facebook/Shirley Arica.

No más romances con futbolistas

Shirley Arica ha sostenido vínculos sentimentales con distintos deportistas nacionales a lo largo de los años. Llegó a tener relaciones con Reimond Manco y Jean Deza. Incluso, estuvo vinculada con el seleccionado Christian Cueva.

No obstante, la modelo actualmente subraya que ya no está motivada a salir con ningún pelotero. “Los futbolistas ya no son mi tipo, ya no me gustan. No ha habido otro (luego de Jean Deza), cada uno me ha dejado una enseñanza, he abierto bien mis ojos y ahora hago mejor las cosas”, declaró para El Popular.

La última relación que Shirley Arica mantuvo con un futbolista fue con el deportista nacional Jean Deza. Foto: difusión

Shirley Arica reveló en “Amor y fuego” que Sebastián Tamayo le fue infiel

La ‘Chica realidad’ sorprendió en “Amor y fuego” al dar a conocer detalles del fin de su relación con Sebastián Tamayo. Shirley Arica afirmó que el modelo mantenía una relación sentimental con la presentadora Vanessa Claudio al mismo tiempo que con ella. “Imagino que por contrato la conductora no se puede meter con los participantes”, expresó en el programa de Gigi Mitre y Peluchín. Shirley Arica precisó que el mismo Tamayo le reveló lo sucedido.