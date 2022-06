Shirley Arica ahora está enfocada en el futuro de su hija: “Nunca más haré escándalos”

Shirley Arica se encuentra disfrutando una nueva etapa en su vida en donde viene manteniendo perfil bajo. Como se sabe, la exintegrante del reality “El poder del amor” fue protagonista de polémicos escándalos que no le dieron una buena imagen. Sin embargo, ahora afirma que le ha dicho adiós a las controversias con personajes de la farándula local.

Concentrada en el futuro de su hija

La modelo ha comentado estar enfocada en el bienestar emocional de su hija. “Estoy en otra desde hace algún tiempo, alejada de todo lo malo, concentrada en el amor de mi vida, mi hijita, mi trabajo, mi canal de YouTube. Lo negativo quedó muy atrás”, comentó la chica reality.

Shirley Arica recordó que no hablará sobre su exesposo Rodney Pio, ya que ambos están en buenos términos por el bienestar de su hija: “No tocaré más el tema de nuestra pequeña, él está cumpliendo (con la pensión) intermitentemente, lo dejo ahí”, aclaró la modelo.

Shirley Arica y su ex esposo Rodney Pio se encuentran en buenos términos por el bienestar de su hija. Foto: Facebook/Shirley Arica.

No más romances con futbolistas

Shirley Arica ha sostenido vínculos sentimentales con distintos deportistas nacionales a lo largo de los años. Llegó a tener relaciones con Reimond Manco y Jean Deza. Incluso, estuvo vinculada con el seleccionado Christian Cueva.

No obstante, la modelo actualmente subraya que ya no está motivada a salir con ningún pelotero. “Los futbolistas ya no son mi tipo, ya no me gustan. No ha habido otro (luego de Jean Deza), cada uno me ha dejado una enseñanza, he abierto bien mis ojos y ahora hago mejor las cosas”, declaró para El Popular.