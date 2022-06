¡Nuevos ingresos! “Al fondo hay sitio” cerró su primera semana de estreno por todo lo grande y reveló nuevos personajes. Natalie Vértiz sorprendió al aparecer en el avance del siguiente capítulo como la nueva novia de Richard, expareja de Teresa. Descubre los detalles de su papel en la novena temporada.

Natalie Vértiz en “Al fondo hay sitio”. ¿Quién es Estefanía?

Natalie Vértiz es la nueva revelación de “AFHS” y será una posible rival para Teresa Collazos. En el último episodio del viernes 24 de junio, se presentó un breve avance de los próximos capítulos y apareció un nuevo personaje interpretado por la modelo. La ex Miss Perú se convertirá en Estefanía, la nueva pareja de Richard Wilkinson (Paco Bazán).

Richard Junior fue el encargado de presentarla, al pedirle permiso a su mamá para quedarse unos días más con la pareja de su padre. El nieto de don Gilberto afirmó que la novia de su papá es una chica muy linda y que le gusta leer el Wall Street Journal junto con él.

Frente a ello, la hija menor de doña Nelly se quedó asombrada y no dudó en ir a la casa de Richard para conocer a Estefanía. Para su sorpresa, es la nueva novia, interpretado por Vértiz, quien la recibe y asegura saber de ‘Teresita’.

¿Qué dijo Natalie Vértiz sobre su nuevo personaje?

Durante la emisión de “Estás en todas”, la modelo se mostró bastante contenta y emocionada de ingresar a la teleserie. “Yo les dije que había empezado un proyecto nuevo, lo único que puedo decir es que mi personaje va a sorprender . Esto no es insertar una imagen, hay todo un cuento”, comentó Natalie muy entusiasmada.

“Estoy contentísima porque, obviamente, ‘ Al Fondo Hay Sitio’ es una serie que siempre he admirado . (...) Yo tengo un contrato de por medio , yo hago de todo, tengo varias escenas, espero quedarme uhhh (más tiempo). Estoy contenta porque la historia entre Estefanía y la ‘Teresita’ va a dar de qué hablar. Así que tienen que ver lo que va a pasar la próxima semana, no puedo decirles más”, precisó la ex reina de belleza.

En el set del magazine, ‘Choca’ Mandros y Hugo García le preguntaron sobre el rol que tendrá su personaje; sin embargo, Natalie trató de no brindar más detalles e invitó al público a no perderse la novena temporada. Además, comentó que ha congeniado muy bien con Rodrigo Barba, el último de los Gonzales.

“Juniorcito (hijo de Teresa) me ama, nos entendemos muy bien, no puedo hablar mucho porque recién estoy empezando, no vaya a ser que me saquen por hablar de más, pero tienen que seguir viendo ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque hay más personajes nuevos como el mío”, finalizó la conductora.

¿Qué pasó entre Teresa y Richard?

Como se recuerda, Teresa Collazos mantuvo una relación con Richard Wilkinson y, fruto de ese amor, nació Richard Junior. Sin embargo, el piloto se aterrorizó frente a la idea de ser padre y dejó sola a ‘Teresita’, quien asumió su maternidad con ayuda de su familia.

Luego del regreso de la serie, el pequeño se ha convertido en un niño muy educado, culto y con mucho interés en la bolsa de valores, todo ello es gracias a las influencias de doña Francesca. Durante las vacaciones de los Gonzales y Maldini en Punta Sal, el pequeño pasó unos días con su progenitor y, al parecer, pasa los fines de semana con él.

A pesar de que la historia de amor entre la ‘Tere’ y el aviador no funcionó, ella aún no lo olvida y la aparición de Estefanía causaría revuelos en la trama.