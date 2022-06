Miss colombiana podría ganarle a Alessia en el Miss Universo, según Gigi: “Para colmo habla bien”

La coronación de Alessia Rovegno como Miss Perú 2022 trajo consigo varios comentarios positivos y negativos por parte de los cibernautas y de las figuras del espectáculo. Durante una emisión de “Amor y fuego”, Gigi Mitre comentó una vez más sobre el tema, pero también mostró quiénes serán las rivales de la modelo en el Miss Universo. Entre todas las candidatas, la compañera de Rodrigo González resaltó a la Miss Colombia.

Como se sabe, la falta de habilidad para hablar frente a cámaras de nuestra Miss Perú ha desatado una ola de críticas en redes sociales; no obstante, Alessia Rovegno prometió mejorar esta cualidad suya para poder representar al país internacionalmente.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre la Miss Colombia?

Luego de ver a las otras Misses que también participarán en el Miss Universo, Gigi Mitre puntualizó en una, quien sería su preferida en el certamen de belleza: la Miss Colombia.

“Ella es mi favorita, Maria Fernanda, Miss Colombia. Me parece guapísima, lindísima. Tiene 24 años. Ella sí me parece la mejor”, dijo la conductora sobre el físico de la modelo, pero su opinión no quedó ahí. Gigi Mitre también pidió ver un video de ella conversando, para evaluar sus habilidades en comunicación. “Uy, Dios mío. Habla bien, ya nos pelamos. Habla bien para colmo, para colmo habla bien, pero físicamente Alessia está al nivel de ellas, ¿o no les parece? Yo la he visto en vivo y me ha parecido que sí”, agregó.

Jessica Newton afirma que Alessia Rovegno será capacitada

Luego de las críticas que recibió Alessia Rovegno en redes sociales, Jessica Newton salió al frente para defender a nuestra Miss Perú y afirmó que llevará clases para mejorar su oratoria.

“Todos recordamos cuando Janick Maceta quedó tercera. El mundo se levantó porque tenían una favorita, otros estaban contentos. Esa es la reacción normal de alguien que tiene una favorita cuando esta alcanza la corona principal”, señaló. Por otra parte, recalcó que la nueva reina recibirá clases de oratoria y trabajará con expertos de talla mundial. Ella va a trabajar con distintos coaches, uno de ellos me llamó ayer. Ella ha sido jurado del Miss Universo en dos oportunidades”, afirmó.