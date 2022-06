Michelle Soifer alerta a sus seguidores al ser captada en silla de ruedas en una clínica

Una lamentable noticia para sus fans y allegados. Michelle Soifer tuvo que cancelar sus presentaciones de este fin de semana, en el marco de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de este 25 de junio, debido a una recaída en su estado de salud.

Así lo anunció la chica reality a través de su Instagram la noche del 24 de junio. “Solo me queda descansar. Estoy en casa, en cama, siguiendo al pie de la letra lo que me dice el doctor”, indicó la cantante de “La nena”. Sin embargo, en su corto comunicado, no develó a detalle su malestar o padecimiento.

Michelle Soifer ingresó a clínica de emergencia

Un día después, la salud de la artista parece haber empeorado, pues seguidores del portal Intarándula afirmaron que Michelle tuvo que ingresar de emergencia a una clínica.

Por medio de historias en la mencionada plataforma, Samuel Suárez puso en evidencia que la cantante estaba sentada en una silla de ruedas y acompañada de sus hermanas.

Michelle Soifer no estará en Marcha del Orgullo 2022

Pese a que su nombre fue uno de los voceados para formar parte del multitudinario evento que recorrería varias calles de Lima, Michelle Soifer comunicó a sus fanáticos que su estado de salud se vio deteriorado, por lo que tenía que reposar para restablecerse.

“No voy a poder estar con ustedes en todos los compromisos y presentaciones que tenía este fin de semana para el Pride”, dijo la chica reality vía Instagram.