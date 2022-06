María Pía Copello salió al frente para defenderse de las críticas y afirmó que ella sí cumple con el pago de impuestos a la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria (Sunat) por las ganancias que obtiene al compartir contenidos en las famosas plataformas digitales Instagram y TikTok.

Como se sabe, la expresentadora del reality “Esto es guerra” es una de las influencers más reconocidas a nivel nacional, pues posee más de 4 millones de seguidores que diariamente se divierten con los videos que cuelga en dichas páginas.

María Pía Copello se defiende de críticas

María Pía Copello se pronunció tras la publicación de la nueva ley de pago de impuestos para los influencers. Esta nueva norma establecida por la Sunat pretende fiscalizar los ingresos por canjes y publicidad que obtienen los creadores de contenidos, ya que hasta la fecha no tenían ninguna supervisión en sus trabajos.

“He visto varios reportajes que me incluyen por este tema, de esta nueva ley, digamos, para las personas que no pagan sus impuestos. Pero, en mi caso, no es muy justo que me incluyan, porque yo sí pago mis impuestos ”, sostuvo la animadora en una comunicación telefónica con el programa “MagalyTV, la firme”.

Más de 70.000 influencers deberán pagar impuestos

La Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria (Sunat) publicó el pasado 14 de junio un informe en el que se precisa que los ingresos que se generen por el desarrollo de actividades en su calidad de influencers son calificados como rentas de tercera categoría. Por lo tanto, ellos deberán pagar una tasa del 29,5% de las ganancias que reciban por sus servicios.

Según un estudio de la agencia Influencity, en el Perú existen alrededor de 73.000 influencers. En otra categoría también se incluyó a los microinfluencers, que son aquellos que tienen menos de 50.000 seguidores en sus redes sociales.