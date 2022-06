Productor de Guillermo Dávila desmiente a Magaly: “Solo se pidió respeto a sus temas personales”

Guillermo Dávila se ha convertido en uno de los personajes que más controversia ha provocado en el espectáculo nacional desde que se conoció la existencia de Vasco Madueño: su hijo no reconocido. Esto se volvió a dejar en evidencia luego de que Magaly Medina revelara que el equipo de trabajo del cantante condicionó una entrevista que se le iba a realizar, justamente sobre este tema.

La periodista de espectáculos aseguró que le pidieron no hacer preguntas sobre el joven, por lo que decidió no llevar al venezolano a su set. Sin embargo, este sábado 25 de junio, el productor del intérprete desmintió estas declaraciones mediante un pronunciamiento a la prensa.

Productor de Guillermo Dávila desmiente a Magaly

Ángel Urpeque, productor del show que tendrá Guillermo Dávila este sábado en Jesús María, aseguró que la versión dicha por Magaly Medina no es del todo cierta, pues solo se le pidió tener respeto por los problemas personales del exjurado de “La voz”. Asimismo, lamentó los fuertes comentarios que lanzó la conductora hacia los programas que sí contaron con la presencia del autor de “Ábreme la puerta”.

“No es verdad que se haya condicionado a los medios de prensa para realizar una entrevista e incluirlos en la agenda del artista. Al hacer estas afirmaciones, ella insulta no solo a un programa de televisión y sus conductores, es un insulto a todo el gremio periodístico, los ha llamado títeres y sobones solo porque no hemos ido a su programa. Es cierto que hubo comunicación; en honor a la verdad, fue a su productor a quien se le pidió respetar al artista al tratar temas personales. No se le exigió ningún tipo de exclusión, lo único que queríamos es que ella sea respetuosa con el artista y respete. Si él responde o no las preguntas personales, que sea respetuosa porque él también es un ser humano, con errores y aciertos como ella y como todos. Siempre hicimos hincapié en el respeto que debería haber”, indicó.

Guillermo Dávila aún no reconoce a Vasco Madueño cómo su hijo. Foto: Instagram

“No habiendo acordado una fecha para la entrevista, porque no podemos cancelar programas irrespetuosamente por escoger otros programas, ella no puede difamar afirmando que no fuimos porque se le condicionó la presencia del artista vetando temas. Al público le decimos (que) vean todas las entrevistas realizadas en todos los medios locales, están colgados en todas las redes y digan ustedes mismos si se vetaron temas”, agregó para los medios de prensa.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“Dijo que quería venir y avisé a mi productor que lo traiga. Pero me comentó que no le pregunten sobre el tema Vasco Madueño (su hijo). No, pues. El invitado no me vendrá a decir qué cosa o no le pregunto. ¿Soy sobona? No, soy periodista”, fueron sus declaraciones.