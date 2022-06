Hermano de Jhon Kelvin asegura que evento benéfico también es para ayudar a sus sobrinos

El hermano de John Kelvin se comunicó con el programa “Magaly TV, la firme”, en donde dio detalles sobre el evento benéfico a favor del conocido artista. Jorge Sarmiento aseguró que el dinero recaudado también sería destinado a los seis hijos del cumbiambero.

“Eso fue una iniciativa de parte de la familia, porque todos los músicos lo conocen a John de años. Y para los que están especulando para qué es esa plata, John donde está no puede trabajar, bueno está trabajando, pero igual no genera mucho”, manifestó para el espacio televisivo de Magaly Medina.

Además, dijo lo siguiente: “Él tiene seis hijos, no tiene solo cuatro. No tenemos por qué poner en redes para qué se va a destinar exactamente y eso. También es para John obviamente porque John también necesita vivir adentro ¿no?”, indicó.

¿Qué dijo Dalia Durán?

Ante las declaraciones del hermano de John Kelvin, Dalia Durán se mostró indignidad y se quebró en vivo al revelar que el dinero recaudado será solamente para el cantante.

“A mí no me han informado nada. En caso hubiese sido para los niños, yo sería la primera en apoyar, pero estoy totalmente segura de que no es para mis hijos . Yo me imagino que esto es para los gastos de él, teniendo muchísima familia que lo puede ayudar sin necesidad de hacer un evento”, aseveró Durán.

Dalia Durán habla con respecto a John Kelvin en el set de "Magaly TV, la firme". Foto: composición/ captura de ATV/ La República

Dalia Durán no piensa tener una relación por el momento

Dalia Durán comentó que no piensa tener una nueva pareja por ahora tras lo vivido con su expareja, Jhon Kelvin.

“Sé que llegará el momento de enamorarme de nuevo, pero, la verdad, lo pienso 1.000 veces. No todos vienen con buenas intenciones. Mi prioridad son mis hijos, para presentarlos tengo que estar muy segura” , aseguró.