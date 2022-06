Geni Alves revela que doble de Spider-Man la corteja: “Me voy a Hollywood”

Geni Alves y el doble de Spider-Man se estarían conociendo. La brasileña sorprendió al contar que un artista de Hollywood que se encargó de interpretar las escenas de riesgo de Tobey Maguire en la película “Spider- Man 2″ la estaría cortejando desde hace un tiempo.

Las conversaciones irían tan bien entre ambos que la expareja del Mero Loco ya está planeando viajar a Estados Unidos el próximo mes para conocerlo personalmente.

Geni espera conocer a su Spider-Man

Geni Alves obtuvo gran fama en nuestro país tras ser ampayada junto al exfutbolista José Luis ‘Puma’ Carranza en 2013. Después tuvo un largo romance con el Mero Loco y ahora aspira a tener una relación sentimental a nivel internacional con un actor de Hollywood, del que no quiso dar a conocer su nombre.

“Ya hemos chateado y visto por videollamada, pero a fin de mes iré a Hollywood para estar cara a cara”, contó Alves sobre su nuevo galán. Además, destacó sus virtudes físicas. “ Está guapo y es quien hace las escenas de peligro de ‘Spider-Man 2′, ahora yo seré su arañita” , agregó.

Geni Alves y su camino por Chollywood. Foto: Geni Alves/Instagram

Geni abrió su OnlyFans

Al igual que otras modelos peruanas, Geni Alves decidió incursionar en la plataforma de OnlyFans y creó su propio canal.

En una entrevista con el diario El Popular, la brasileña contó que ha llegado ganar hasta 4.000 dólares gracias a las fotografías y contenido que sube a la página web. Sin embargo, descartó que vaya a grabar videos para adultos.

“Tengo otros ingresos por mis shows y también mi música. Así que no me hablen para hacer porno, no está dentro de mis planes”, expresó.