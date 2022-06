En este 2022, diferentes personajes públicos como el actor Diego Bertie y el exconductor de “Yo soy” Adolfo Aguilar, confirmaron que pertenecen a la comunidad LGBT+. Los artistas se refirieron por primera vez sobre su homosexualidad y confesaron que ahora tienen la libertad necesaria para vivir felices.

A propósito del Día del Orgullo de la comunidad LGBT+, realizamos una lista sobre los famosos peruanos que este año se atrevieron a revelar detalles sobre su orientación sexual.

Diego Bertie

Diego Bertie habló por primera vez sobre su homosexualidad a los 54 años. En una entrevista para el programa “Magaly TV, la firme” el actor reveló que hoy en día ya se siente con la seguridad y total libertad para amar.

Aunque en varias ocasiones el recordado protagonista de la telenovela “Natacha” negó la relación sentimental que tuvo con el periodista Jaime Baily, esta vez se sinceró y confirmó el romance.

“Sí, tuvimos una relación corta (con Jaime Bayly). No fue relevante”, dijo el artista, para luego agregar que no le guarda rencor al presentador por haber revelado detalles de su vida íntima. “ Si hay alguien que salió del clóset y vivió su homosexualidad con toda libertad y respeto, fui yo, no él” , sentenció.

Asimismo, Diego Bertie contó que, a pesar de no haber hablado de este tema en el pasado públicamente, siempre ha disfrutado de su sexualidad.

“Yo soy libre con la posibilidad de enamorarme de alguien, soy lo que soy y no necesito excusas para decir ‘oye, soy esto’”.

Adolfo Aguilar

Adolfo Aguilar hizo pública su orientación sexual por primera vez el 15 de enero de este año en su cuenta de Intagram. A través de un video, el exconductor del programa “Yo soy” reveló que era homosexual y que hoy en día quería mostrarse ante sus seguidores tal y como es, sin secreto alguno.

Esto fue lo que le dio la fuerza necesaria para hablar sobre este tema, pues, aunque resaltó que se sentía libre de hablar de su sexualidad en cualquier momento, también le daba temor porque antes sentía homofobia contra él mismo.

“Ya era libre de decirlo (que era homosexual) solo que yo mismo no lo aceptaba. Nunca lo oculté, mi tema era que tenía una homofobia contra mí mismo. No contra los homosexuales en general, sino con lo mío. Yo nunca quise ser homosexual, pero al final me jugaba en contra” , señaló.

Asimismo, Aguilar sostuvo que su confesión le ha brindado tranquilidad y felicidad: “Voy a cumplir 50 y me siento feliz, contento y tranquilo. Realizado en la parte emocional, con una aceptación y autoestima buena”, sostuvo.

Merly Morello

Merly Morello, de 18 años, causó revuelo en el mes de febrero al anunciar en su cuenta de TikTok que era bisexual. Posteriormente, en el mes de mayo, la actriz de la novela “De vuelta al barrio” habló abiertamente sobre su opción sexual en una entrevista que concedió al canal de YouTube del actor Christopher Gianotti.

Según contó, ella supo que le gustaban las mujeres a una temprana edad, cuando estaba en el jardín de niños. “Lo descubrí a los 4 años que me gustó una chica del nido. En algún momento vi algo en televisión y dije, ‘está bien, me gustan las mujeres’. Pero luego ingresé a un colegio religioso y se jod... todo”, dijo y confesó que recién en la adolescencia habló con su madre al respecto.

La joven influencer relató que no hubo problemas en dialogar con su mamá porque ella ya se había dado cuenta de su opción sexual. “Ella me dijo ‘oye, se nota que te llama la atención esa chica, ve a pedirle su número’. Y yo ‘¿qué?’. Me dijo que se notaba. Fue la cosa más simple de mi vida, no he tenido ese dilema mental”, manifestó Merly, quien agregó que aún existen prejuicios contra la comunidad LGBT+.

Amy Gutierrez

La joven salsera Amy Gutierrez, de 23 años, sorprendió al revelar que cuando conoce a una persona se fija en su personalidad y no en su orientación sexual; por ello, se considera como alguien pansexual.

Al igual que Morello, las declaraciones de Gutierrez también se conocieron en el canal de YouTube de Christopher Gianotti. Tras ser consultada sobre si había besado a una mujer en el pasado, la artista respondió afirmativamente y no descartó tener alguna relación con alguien del género femenino en el futuro.