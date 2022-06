Bryan Arámbulo expone la violencia a la comunidad LGBTIQ+ con cruda sesión de fotos

Bryan Arámbulo fue otra de las personalidades del espectáculo que se pronunció en sus redes sociales este 25 de junio en el marco de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, la cual se viene llevando a cabo por distintas avenidas del Centro de Lima.

El cumbiambero, quien se ha declarado orgullosamente homosexual, decidió someterse a una sesión fotográfica que tuvo como fin concientizar y visibilizar la violencia y crímenes de odio que se cometen a miembros de dicho colectivo.

Bryan Arámbulo concientiza a sus seguidores

Para ello, el cantautor recurrió a sus redes sociales y posteó una recopilación de algunas de las postales de su sesión. En las instáneas que compartió, el músico aparece con la cara cubierta de sangre falsa y los ojos moreteados.

Su acción fue celebrada por varios de sus fanáticos. Foto: Instagram

Si bien en casi todas sus fotografías demuestra un semblante de temor y tiene la cabeza gacha, hay una instantánea en la que muestra las palmas de sus manos ante la cámara. Estas tienen escrita la palabra “NO”, la cual simboliza el rechazo a la homofobia y discriminación hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+.

Bryan Arámbulo se realizó sesión fotográfica con el fin de conscientizar a su público. Foto: Instagram

Bryan Arámbulo revela uno de sus mayores obstáculos en su carrera musical

En entrevista con “Magaly TV, la firme”, el cumbiambero comentó que su ascenso en la industria musical no siempre fue color de rosa, pues uno de los mayores dificultades que ha tenido que atravesar ha sido enfrentar la discriminación por su orientación sexual.