Xoana González asegura que paga impuestos a la Sunat de sus ganancias en OnlyFans

Xoana González es una de las modelos mejor pagadas de OnlyFans, y gracias a ello ha logrado adquirir un departamento y está en la construcción de su albergue para animales. Por eso, se refirió a la disposición de la Sunat que indica que los influencers deberán cumplir con el pago de impuestos; en esta categoría también se incluye a los personajes que trabajan en dicha plataforma para adultos.

Cabe mencionar que, hace unos años, estos ciudadanos no declaraban impuestos al no estar contemplados en la norma, a pesar de generar altas ganancias.

Xoana González aclara que sí declara sus impuestos

Como se sabe, la mayor fuente de ingresos para Xoana González es OnlyFans, por ello explicó que tiene a un contador a cargo, quien la guía para que pueda declarar su dinero a fin de que todo esté en regla.

“ Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años porque no entiendo de eso, pero este año declaré tanto que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor”, se lee en una conversación que tuvo la argentina con el programa “Al estilo Juliana”.

Asimismo, aseguró que la propia plataforma virtual le hace cumplir con dicha norma: “De OnlyFans sí se paga impuestos”.

¿Cuánto gana Xoana González en OnlyFans?

Xoana González cobra 30 dólares por suscripción en OnlyFans. Al inicio, el precio de su cuenta era de 20 dólares, pero al variar el contenido, decidió hacer un aumento. Además, cabe mencionar que la modelo también hace videos exclusivos para cada suscriptor, pero con un costo especial.

En una entrevista con Magaly Medina, la argentina reveló que en un mes puede ganar hasta 9.000 dólares.