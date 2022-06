Sandra Muente: conoce a su esposo y cómo logró salir en la serie de Luis Miguel

Sandra Muente y Ricardo Nuñez es una de las parejas del espectáculo nacional que sorprendió al casarse en agosto del 2020, tiempo en el que la pandemia había dejado todo en pausa. La cantante, quien conforma la lista de celebridades que han ganado en “El artista del año” , suele compartir en sus redes cómo pasa su día a día junto a su pareja.

Por ello, los seguidores de la artista se preguntan cuál es el oficio del esposo de Sandra, quien tiene casi 25 años más que la intérprete. Entérate quién es y a qué se dedica en esta nota.

¿Quién es Ricardo Nuñez?

Ricardo Mauricio Nuñez Morales, más conocido en el mundo de la música como Rik Núñez, estudió en el colegio alemán Max Uhle y es un productor musical, cantante, compositor y actor peruano que ha llevado su talento a diferentes producciones locales e internacionales.

“El candidato”, “Me haces bien” y “Quizás mañana” son solo algunas de las producciones que llevan su nombre. Asimismo, dirigió un cortometraje y ha participado en distintas campañas de publicidad. De acuerdo a su página de Linkedin, ha sido gerente de Producción de audio, encargado de la gestión de venta creativa y la producción general de contenidos de audio publicitario.

Sin embargo, lo que más llama la atención del historial laboral de Nuñez es su faceta como actor, debido a que empezó mucho después cuando ya tenía una carrera establecida en el campo musical.

“Siempre he tenido el bichito de la actuación. Me quedaba ese sueño. Era como un murmullo dentro de mí, un susurro. Creo que todo empezó cuando dirigí una obra donde estaba Sandra, y cuando la repusimos, uno de los actores ya no estaba disponible. Sandra me dijo: ‘Tú vas a tener que hacer ese papel’. Lo asumí con temor y cuando acabó la función, no podía creer que me felicitaban”, dijo a La República en 2021.

“Siempre he tenido el bichito de la actuación", indica Nuñez, quien actuó por primera vez en la reposición de una obra donde también participaba su esposa Sandra Muente. Foto: difusión

Ricardo Nuñez trabajó en “Luis Miguel, la serie”

Ricardo Nuñez sorprendió a nivel internacional al dar vida a Aurelio, el empresario peruano que apareció en “Luis Miguel, la serie” cuando el cantante sufrió el accidente con uno de los audífonos: “La encargada de casting es amiga de Sandra y le pidió algunos nombres, pero ninguno podía. Le insistió y ahí me propuso y envió mi foto. Les gustó y le pidieron que me presente en dos días para una prueba con vestuario. Yo estaba en Perú. Envié el casting por video. Esperé cuatro semanas. Sonó mi celular y la noticia de que estaba seleccionado me hizo gritar de alegría en el centro comercial donde estaba con Sandra”.

Para el actor fue toda una sorpresa ser convocado a tal producción y se siente agradecido por la oportunidad. “Ahí empezó el sueño maravilloso de ir a México para actuar en esa serie. Hasta ahora no puedo creerlo. Esto (la actuación) me ha agarrado madurito (ríe). Me parece un regalo y quiero entregarme absolutamente a ello”, comentó.

Así fue el matrimonio de Sandra Muente y Ricardo Núñez

El domingo 22 de agosto del 2020, Sandra Muente y Ricardo Núñez realizaron su boda en México y lo celebraron junto a sus seres queridos en una fiesta virtual. “Nos fuimos a un lugar hermoso lleno de magia (…) ahora sin jueza, sin celebración por Zoom, sin nuestra familia mexicana, pero con la fortuna de poder celebrar con parte de nuestra hermosa familia aquí”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.