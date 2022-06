Flor Polo afirma que dio dinero de su herencia a Néstor: “Se lo presté para que compre el departamento”

Los problemas entre Flor Polo y Néstor Villanueva siguen saliendo a la luz. Esta vez, la hija de Susy Díaz se acercó al set de “Magaly TV” para contar cómo habría sido chantajeada por el cantante, y además, recordó la vez que su aún esposo la botó de su departamento, mismo que fue pagado con el dinero de la herencia de su padre, Augusto Polo Campos.

Asimismo, Florcita revela que este monto fue un préstamo para el cantante, sin embargo, aún no habría devuelto ni la cuota inicial. “Le presté ese dinero de la herencia de mi padre para que compre el departamento. Yo le presté el dinero, que no me ha devuelto, entonces era mi casa y de mi casa me está botando (...)”, expresó Flor.

Luego, Flor Polo reveló que se casó por bienes mancomunados, lo que significa que Villanueva es dueño de una parte del domicilio, a pesar de supuestamente no haber colaborado con un sol. La hija de Susy Díaz tampoco creó un documento de préstamo de dinero, por lo que no tiene cómo reclamar esto.

Flor Polo revela haber sido chantajeada por Néstor Villanueva

La empresaria señaló que Néstor Villanueva en reiteradas ocasiones se acercó al colegio de sus hijos de manera prepotente e intentó amenazarla. “Un día fue a recoger a mi hijo mayor y él no se quiso ir con Néstor (...) También me pidió que quite la denuncia”, reveló.

“Por eso pedí garantías para mi vida, porque el señor me vino a amenazar una vez” , añadió Flor Polo, y precisó que su hijo mayor se encuentra en tratamiento psicológico por todos los escándalos destapados.

Néstor Villanueva iría a la cárcel si vuelve a hablar de Flor Polo en TV

El abogado de Flor Polo, Ysrael Castillo, no descarta tomar acciones contra Néstor Villanueva ante la Fiscalía si este vuelve a hablar sobre ella en medios de comunicación.