Ethel Pozo emocionada por el quinceañero de su hija: “Ojalá le encante”

Ethel Pozo se encuentra feliz y emocionada por celebrar los 15 años de su primogénita. Este viernes 24 de junio, la conductora compartió a través de Instagram, las primeras imágenes de la fiesta de su hija Doménica.

¿Cómo será la fiesta de su hija?

Ethel Pozo explicó que ella no tuvo quinceañero pero está feliz de que su hija pueda disfrutarlo: “Yo no tuve fiesta de 15 años. Decidí en su momento irme con mis amigas a una discoteca que en esa época estaba de moda, Noctambul”.

La conductora del magazine reveló que se encargó de todos los preparativos y se esmeró en cumplir con los deseos de la menor.

“Estoy emocionada —debo decirlo— porque está quedando todo muy bonito, pero sobre todo porque solo una vez en la vida se cumplen 15 años y espero que mi Dome y sus amigas la pasen lindísimo hoy. Van a ver los colores escogidos. He tratado de hacer todo lo que mi niña bella ha soñado, así que ojalá le encante”, compartió en sus historias.

Ethel Pozo emocionada por celebrar los 15 de su hija

“Hoy es un día muy importante para mí porque un 27 de junio, que cae el lunes, hace 15 años, me convertí en mamá, mamá de una niña preciosa, que es Doménica, y luego la vida me regaló a mi Lua, hermosa, que hace poco cumplió 13″, compartió Ethel en su cuenta oficial.

La hija de Gisela Valcárcel, semanas antes, decidió regalarle un viaje a Cancún por su cumpleaños y hoy lo festeja por todo lo grande.