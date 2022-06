El exproductor de la serie “Al fondo hay sitio”, Efraín Aguilar, volvió a sus orígenes en el teatro y aprovechó para reflexionar sobre su presente.

El destacado creador de contenidos de la televisión peruana reveló que durante los últimos dos años, en los que la pandemia de la COVID-19 afectó al país, se quedó “casi en la ruina”, pues utilizó sus fondos económicos para mantenerse frente a la falta de trabajo.

Aguilar se quedó “casi en la ruina”

Efraín Aguilar inauguró el Teatro Jade, donde presentará su nueva obra “Amigas íntimas”, y contó que este nuevo paso en su carrera lo considera como un “renacer”, pues la pandemia lo afectó tanto a él como a otras figuras del medio artístico. Aseguró que la crisis sanitaria le pasó factura y lo “hizo quebrar”.

El director también sorprendió al contar que fue el presentador Andrés Hurtado quien lo ayudó en la gestión del nuevo teatro.

“Este proyecto es posible gracias a la ayuda de Andrés Hurtado. Estoy agradecido por todo el respaldo que me han dado. Este es un ‘teatro pobre’, no de un empresario. La pandemia me hizo quebrar hasta llegar casi a la ruina, pero esto (la inauguración) es un renacer”, dijo Aguilar, quien dio positivo a la COVID-19 a inicios de 2021.

Efraín Aguilar. Créditos: Mary Luz Aranda/ URPI - LR

Aguilar felicita retorno de “Al fondo hay sitio”

De otro lado, Efraín Aguilar también se pronunció acerca del estreno de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, de la cual estuvo al mando en sus primeras ocho temporadas, y afirmó estar orgulloso de ver nuevamente al elenco de la serie en televisión.

El productor también expresó su felicidad por los 30 puntos de rating que logró el primer capítulo de la nueva temporada.

“Estoy feliz por ellos, porque son mis ‘hijos’. Algunos (de los actores) empezaron prácticamente conmigo en las teleseries y me siento orgulloso de sus logros y van a seguir teniendo éxito porque como siempre les digo: ‘Ustedes son los mejores y los mejores no pueden dar un pie atrás’”, sostuvo Aguilar en una reciente entrevista.

Efraín Aguilar celebra el retorno de "Al fondo hay sitio". Créditos: Mary Luz Aranda/ URPI - LR

Efraín extraña al elenco de “Al fondo hay sitio”

Efraín Aguilar también contó acerca de los sentimientos que tuvo al ver a sus excompañeros nuevamente en la pantalla chica para protagonizar “Al fondo hay sitio”, y confesó que los extraña.

“Tengo que decir que tienen un gran equipo de producción. Extraño estar con ustedes pero otras obligaciones me lo impiden, un abrazo para todos ustedes”, sostuvo el también actor peruano.