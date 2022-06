AFHS: Aaron Picasso revela cómo fue su casting y pide respeto para el nuevo Jaimito

La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” ha causado revuelo en la audiencia por el ingreso y salida de varios personajes. Uno de los más aclamados es Aaron Picasso, el primero actor que interpretó a Jaimito cuando apenas era un niño. Sus seguidores en redes sociales le preguntaron sobre un posible regreso a la teleserie. ¿Qué dijo Aaron?

Aaron Picasso cuenta por qué no lo eligieron para la nueva temporada

El exintérprete de Jaimito contó en un live de Instagram que sí hizo varios castings para volver a formar parte de la familia Gonzales. “Me están preguntando mucho si volveré a ‘Al fondo hay sitio’, y la verdad es que no sé. Eso quizás pueda verse en un futuro, depende de ustedes ”, expresó Aaron.

El popular ‘Jaimito’ contó su experiencia sobre proceso de selección para volver a la teleserie, a pesar de no ser seleccionado. Agradeció también la oportunidad que le brindó el canal de Santa Beatriz.

“Fue una bonita experiencia. Me gustó acercarme a las plataformas de América Televisión ”, manifestó.

“Mi casting fue las primeras semanas de diciembre, fue virtual. Llegó enero, y yo no sabía del casting, y dije: ‘Ya fue, seguro no pasé (...)’. En febrero me llamaron para hacer el casting presencial (...). Al día me llaman otra vez para hacer otro casting”, reveló.

Aaron Picasso pide respeto para el nuevo Jaimito

Aaron también se refirió a las criticas que ha recibido Jorge Guerra, el nuevo intérprete de Jaimito. Mediante su cuenta de Instagram, le solicitó a los fans dejar de atacarlo y respetar su trabajo.