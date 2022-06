Yely Rivera indignada con Jessica Newton por el trato en el Miss Perú: “No he recibido ni 1 sol”

La coronación del Miss Perú 2022 trajo consigo discrepancias en torno a la ganadora, Alessia Rovegno; sin embargo, no fue el único tema del que los medios de comunicación se ocuparon. Luego de varios días desde que finalizó el certamen, Yely Rivera salió al frente para dar a conocer su incomodidad con respecto a Jessica Newton.

Como se sabe, Yely Rivera fue coronada como Miss Perú 2021 y grande fue su sorpresa al no ser la elegida para coronar a Alessia Rovegno en “Esto es guerra”, como es tradición en estos eventos. Por ello, la modelo dio a conocer su opinión sobre el trato de esta organización con ella.

¿Qué dijo Yely Rivera?

Durante una conversación con “Amor y fuego”, la modelo dio a conocer cómo se sintió durante esta coronación y comentó cuál es el trato que tiene el Miss Perú con ella luego de haberse coronado en el año 2021.

“Yo estaba totalmente inconforme con lo que estaba pasando. Yo, siendo la reina, la actual Miss Perú, que me den ese segundo de entregar la corona era más que suficiente. Yo admiro mucho a Janick; ella, teniendo el título, también entregó dos bandas y dos coronas. Entonces, ¿por qué no reclamaron eso?”.

En esta línea, Gigi Mitre le preguntó si le comunicó su sentir a Jessica Newton, y Yely Rivera respondió: “Ella me quitó la corona porque era como parte del proceso de dejar de ser la Miss Perú y bajé del escenario, indignada con la situación que había pasado”. “No quería tomarme fotos con Alessia ni con el equipo porque no me sentí cómoda con la forma como me trataron”, agregó.

Yely Rivera enfrenta a Jessica Newton. Foto: captura/Miss Perú/Instagram

Yely Rivera niega apoyo del Miss Perú

Yely Rivera afirmó que la organización del Miss Perú no la apoyó económicamente cuando tuvo la responsabilidad de representar al país internacionalmente: “En la mañana he escuchado las declaraciones de Jessica, tildándome de mentirosa, diciendo que ella sí me ha pagado una bolsa de viaje. Que me muestre los vóucheres de que ella me dio el dinero. Eso me indigna”.

“Yo voy a dejar en claro algo y no voy a volver a tocar el tema. Yo no he recibido ni 1 sol de la organización, ni un sueldo, ni los pagos de los viajes que he hecho a provincia. No he recibido ni una bolsa de viaje. Los viáticos los asumía la organización, pero, cada vez que tú haces un viaje a provincia, la organización del certamen provincial paga a la reina un bono, y nunca me lo dieron”, finalizó.