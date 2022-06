Yaco Eskenazi y Edson Dávila fueron el centro de atención al protagonizar un peculiar momento en el último episodio del podcast de ‘Giselo’. Al parecer, el presentador de “América hoy” le consultó algo al exintegrante de “Esto es guerra” que no le terminó gustando a este. Por ello, hizo una broma que puso a toda la producción a temblar.

‘Giselo’: “Yaco saca su verdadero yo y me insulta”

Edson Dávila le consultó Yaco Eskenazi si es que, al estar lejos de las cámaras y con su círculo íntimo, era renegón. El ex capitán de los ‘guerreros’ admitió portarse de esa forma algunas veces. Además, aprovechó para quejarse por no haberlo recibido previo a la entrevista.

“Estos son los momentos donde vemos la verdadera personalidad, donde Yaco saca su verdadero yo y prácticamente me insulta en cámaras”, fue lo que dijo el conductor de “América hoy” antes de que el ex chico reality ‘se molestara’.

El esposo de Natalie Vértiz pretendió estar enojado y pateó la mesa del set. “No me vas a dejar mal con la gente”, dijo. ‘Giselo’ y la producción del show reaccionaron rápidamente. “Cuidado, que la mesa es prestada. Esa actitud que tienes tú… No te estoy dejando mal, tú solito te estás ganando tu fama”, dijo el amigo de Brunella Horna.

‘Giselo’ también habló con Melissa Klug en su show

A pesar de que solo lleva un mes subiendo videos, el programa de Edson Dávila en YouTube ha adquirido cierta popularidad por las entrevistas que ha realizado a algunos personajes de la farándula peruana. Además de Kate Candela y Melissa Paredes, ‘Giselo’ habló con Melissa Klug y le consultó por su lujoso clóset:

“Carteras, tengo como 40, entre bolsos y ‘carry on’ (maletas). Zapatos, como más de 250 pares, entre sandalias, botas, ‘stiletto’ y zapatillas. Cuando me he dado mis gustos, lo he hecho bien”, comentó.