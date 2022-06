Xoana González encontró en la plataforma de OnlyFans su nuevo trabajo ideal. A raíz de la pandemia de la COVID-19, la modelo incursionó en la página web de contenidos para adultos y con el tiempo ha logrado consolidarse, pues fruto de sus explícitos videos ha conseguido tener fuertes ganancias que le han permitido comprar un departamento y hasta construir un albergue para mascotas en su natal Argentina.

El esfuerzo no es solo de Xoana, pues a ella se sumó su esposo, Javier González, con quien graba los videos que sube a OnlyFans para entretener a miles de sus seguidores. Aunque en un principio su pareja no quería ayudarla, luego perdió la timidez al ver los buenos resultados económicos.

¿Quién es Javier González?

Javier González es el esposo de Xoana González. La modelo argentina y el peruano, que es economista de profesión, contrajeron matrimonio en el 2020 en una íntima ceremonia en el distrito de Miraflores. A la fiesta solo asistieron sus familias y amigos cercanos.

El joven de 37 años es dueño de una pizzería y una panadería. Ambos se conocieron de pura casualidad cuando González llevó el pedido de comida a la joven porque el repartidor de su empresa no se encontraba en ese momento en el local.

Xoana González y su esposo, Javier González. Foto: Instagram

Xoana le rogó a su esposo para trabajar juntos

Xoana González brindó detalles sobre su nuevo trabajo en una entrevista con el youtuber ChiquiWilo y se atrevió a revelar que, en un primer momento, su esposo se negó a grabar los videos junto con ella debido a que sentía vergüenza por el qué dirán de sus conocidos.

El joven alegaba que contaba con un prestigio como economista y no quería terminar grabando en la plataforma para adultos. “‘Pero, si hago esto, no puedo volver a la economía. Fueron 20 años (de trabajo), tengo una maestría’, así me decía”, relató la modelo.

Ante esto, Xoana tuvo que insistirle y rogarle en varias ocasiones para que trabaje con ella. Al final terminó accediendo al saber que podría ganar más dinero en un corto tiempo, a diferencia de otros trabajos habituales: “Él igual siguió con sus negocios, pero tuvo que encontrar un perfil de empresario muy open mind a quien no le importe eso (los videos). ¿Qué tiene que ver?”, sostuvo la modelo.

Xoana revela que su esposo recibe propuestas de hombres en OnlyFans

Con respecto al nuevo y polémico trabajo que tienen ambos, Xoana González reveló en una ocasión que, desde que su pareja inició a trabajar con ella, ha recibido propuestas en la plataforma por parte de mujeres y hombres.

Asimismo, aceptó que en un inició se puso celosa, pero luego entendió que todo era parte de su nuevo trabajo y la fama que contrae ser famosos en esa plataforma.

“Javi tiene muchas fans mujeres. Al principio me perturbaba, me ponía un poco celosa, pero luego entendí y todo está bien. Al principio sí era como ‘oh, ¿qué te están diciendo, mi amor?’. A él también le han llegado propuestas de muchos hombres y mujeres, pero propuestas de que le ofrecen dinero; para él también era un shock”, comentó.

Xoana González y su novio Javier suben contenido a OnlyFans. Foto: Facebook

Xoana y su esposo construyen albergue en Argentina

Fruto de su trabajo, Xoana González y su esposo han logrado recaudar el dinero suficiente para poder construir un albergue para mascotas que se encuentren en situación de abandono en Argentina.

La ex chica reality compartió en su cuenta de Facebook la emoción que tiene por cumplir uno de sus más grandes sueños gracias a las suscripciones de sus fanáticos en la plataforma de OnlyFans.

El lugar está ubicado en un campo y frente a un lago en las afueras de Buenos Aires.