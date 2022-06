Modelo Nicole Soto persistió para que denuncia contra presunto agresor avance en Ministerio Público

Nicole Soto (19) conoció hace tres años, cuando era menor de edad, a Dante Reyes (hoy 23, entonces 20). Cursaba el quinto de secundaria cuando la aspirante a modelo tuvo un primer contacto con él por una historia de Instagram. El joven estaba en búsqueda de alguna compañera para que asistieran a sesiones de fotos. A Nicole le emocionó la idea, así que respondió a su breve publicación.

Al comienzo del romance en 2019, ella no podía ejercer como modelo por su rango etario, así que participaba como bailarina en fiestas infantiles. Inserta en una dinámica cuasilaboral, Dante le habría comenzado a prohibir que asistiera a los ensayos para los shows. Este fue el primer ejercicio de control, según Nicole. Al tiempo, el sometimiento fue esparciéndose a otros ámbitos como el amical.

“La violencia verbal y física viene desde que era menor de edad. Lo primero (que) se manifestó (fue) la violencia verbal como ‘oye, no me gusta que te vistas así, se te ve todo. No me gusta que los chicos te miren’. Así empezó todo. De ahí va más allá. Las llamaba a mis amigas (...). Quería alejarme de mi entorno social. No quería que ingresara a la universidad. Quería que deje todo y que me vaya con él a otro lado”, dice Soto para este diario.

2020

En marzo del 2020, la gestión del expresidente Martín Vizcarra ordenó la cuarentena obligatoria y el aislamiento social para resguardar a la población de la COVID-19. Soto y Reyes decidieron continuar su relación pese a la distancia distrital. Nicole señala que Dante le prohibió que tuviese redes sociales, así que se comunicaban por videollamada de Skype.

Una noche ella decidió llamar a una amiga para conversar. Quería escuchar sus consejos. Al colgar le contó a Dante y “él se molestó. Me terminó”, recuerda. Soto rememora que el joven tiktoker le preguntó por qué le mentía, si le había dicho que no hablase con nadie.

La modelo comenzó a llevar consulta psicológica y psiquiátrica. Se sentía mal emocionalmente. Tuvo que cambiar pronto de especialista porque las pastillas que le recetaron le causaban somnolencia y no se terminó de acostumbrar a la modalidad virtual. Encontró un terapista cerca de su casa al que pudo visitar en su consultorio.

Al enterarse que la joven recibía atención médica de un hombre, a Dante “no le gustó”. Soto le propuso ir —para entonces habían vuelto— a terapia de pareja con el mismo especialista, pero él se negó, según la versión de la modelo.

2021

Nicole cuenta que cuando cumplió 18 años buscó trabajar formalmente. Quería saber lo que se sentía estar inscrita en planilla, así que postuló a la ONG “Cambiando vidas”. Ingresó a la organización sin fines de lucro como promotora de ventas. A Dante Reyes no le habría gustado la idea.

Fue en ese mismo año cuando el denunciado habría comenzado a influenciar en el modelaje de Nicole. Ella participó a mitad de año en el Miss Teen Model. Estaba entusiasmada. En la gala final desfiló en bikini y a su entonces pareja no le habría agradado. Soto dejó de modelar 7 meses.

Para Halloween viajaron a Asia con algunos de los amigos de Dante. Allí nuevamente discutieron. Lo que sorprendió a Nicole fue la actitud del círculo amical de su entonces enamorado: “En vez de ponerse pensativos se ponían a favor de él, cuando era algo muy estúpido”. Reyes la había golpeado y los vecinos, sorprendidos por los ruidos, avisaron a la Policía.

Camino a la comisaría, la modelo reconstruye que Dante le rogaba que no lo denunciara, “por favor”. Le preguntó: “¿Cómo le vas a hacerle eso a una persona que amas?”. Nicole cuenta que se cubrió los rastros de violencia y los soltaron.

2022

En enero de 2022 la relación terminó para no volver. Dante pidió hablar con Nicole el 6 de febrero y encontrarse en puente Santa Anita (Ate). Ella accedió “porque quería que todo acabara bien, en realidad, y que yo no iba a hacer ninguna denuncia. Mi fin era ese. Yo ya había elegido mi futuro”.

Al llegar habría comenzado a quejarse de su vestido y, entre discusiones, sufrieron un robo. Se llevaron la cartera de él, con su DNI y el dinero de ambos. Cerca de las 7.00 p. m., Nicole afirma que el tiktoker “volvió a agredirla”. Ese fue el punto de inflexión.

Registro de la agresión en febrero de 2022

La mamá de Nicole fue clave para que la denuncia sea factible. “Si no hubiera ido con ella, hubiera seguido con él... (Dante Reyes). Ella (su madre) se dio cuenta. Ocultaba el golpe que tenía en mi pierna con maquillaje o pantalones”, dice la modelo.

A las 7.26 p. m. del 10 de febrero, Nicole Soto y su madre se acercaron a la Comisaría PNP José Carlos Mariátegui, ubicada en Villa María del Triunfo. Así se consigna en un documento al que tuvo acceso este diario.

Ese mismo día ampliaron y formalizaron la denuncia por acoso y agresiones físicas y psicológicas. Las firmas del registro son del comisario mayor PNP Miguel Canales y el policía Percy Carrasco.

Firmas del comisario mayor PNP Miguel Canales y el policía Percy Carrasco. Foto: cortesía de Nicole Soto

El médico legista Christian Meza Velásquez (CMP: 67601) concluyó que, al ser evaluada, la modelo presentó “signos de lesiones traumáticas recientes ocasionadas por agente contundente duro”.

La Policía Nacional del Perú interpuso una medida de protección en favor de Nicole. Reyes no se le puede acercar, mientras dure la investigación, en un radio de 300 metros de distancia en vía pública, centro de trabajo, centro de estudios y su domicilio.

Dante Reyes

La reacción de Dante Reyes fue inmediata. El 18 de febrero remitió al domicilio de Soto en Villa María del Triunfo una carta notarial exponiendo lo siguiente:

Carta notarial de Dante Reyes enviada a Nicole Soto. Foto: cortesía de Nicole Soto

En el cuarto punto admite que “la relación se ha terminado por ambas partes”, pero el referido le dijo al portal Dilo fuerte “no tener nada que ver con la persona que realiza la denuncia”. La fotografía expuesta a continuación desmiente la declaración de Reyes al medio virtual.

Prueba de que ambos mantuvieron una relación. Foto: captura

Este diario buscó conocer la versión de Reyes, pero prefirió no declarar respecto a Soto. Sobre el proceso, escribió que “actualmente me encuentro en una investigación por una denuncia y simplemente quiero señalar que si usted va a publicar una nota tiene que considerar el principio de presunción de inocencia que está consagrado en nuestra Constitución y que protege a todos los ciudadanos”.

Siguió: “Por lo tanto yo pido respeto y señaló (sic) que su publicación sea acorde a estos principios constitucionales, caso contrario, si observo o leo que atenta contra mi dignidad y vulnera el principio de inocencia tomaré las acciones legales correspondientes con aquellos que vulneren mis derechos constitucionales”.

Proceso lento en el Ministerio Público

La denuncia de Nicole Soto no avanzó en el Ministerio Público hasta este 23 de junio. La traba inicial fue porque su declaración formal se envió a la Fiscalía incorrecta: fue remitida a la dependencia sur, cuando debió haber sido a la Fiscalía Este, pues allí ocurrieron los hechos.

La otra complicación fueron los resultados de su pericia psicológica. Demoraron en ser mandados pese a que fueron sellados por el Departamento de Psicología Forense de la Policía Nacional del Perú el 16 de febrero a las 11.40 a. m.

Solicitud de la pericia a Nicole Soto hecho el 10 de febrero y el sello de la oficialización seis días después. Foto: cortesía de Nicole Soto

Ella recibió la tutela de una abogada del Centro Emergencia Mujer (CEM) ubicado en La Molina. Soto le escribió en más de una ocasión, preocupada de que su caso sea archivado por la Fiscalía, y las respuestas de la representante —según cuenta— fueron escasas. Un mensaje enviado por Nicole el 6 de junio recién fue respondido 11 días después.

Para su alivio, este 23 de junio el Ministerio Público le confirmó el día que declarará: a las 8.00 a. m. del sábado 2 de julio. “Me llamaron a declarar después de que hice bulla”, concluye Nicole.

