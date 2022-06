No la llamaron. Melissa Paredes se pronunció para hablar sobre su posible participación en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, ya que los fanáticos de la teleserie especularon que la villana, la cual apareció en el primer capítulo de estreno este miércoles 22 de junio, sería interpretado por la ex Miss Perú.

Días antes de que se estrenara la telenovela por las pantallas de América TV, Jaime ‘Choca’ Mandros dejó entrever que la modelo participaría de la próxima entrega de la producción peruana. Por ello, la exconductora decidió aclarar su presunta incorporación al elenco de la serie.

Usuarios especularon que la nueva villana de AFHS sería interpretada por Melissa Paredes. Foto: captura América TV

Actriz niega ser parte de “Al fondo hay sitio”

La ex chica reality desmintió aquellos rumores que la mencionan como la nueva enemiga de la familia Maldini. No obstante, está dispuesta a recibir propuestas para regresar a la actuación. Además, aseguró que le gustaría ser la antagonista de la teleserie.

“Sí la he visto, y que chévere que a ‘Al fondo hay sitio’ le haya ido tan bien. En realidad, me hubiera encantando a mí ser parte de esa producción, pero la verdad no he recibido ninguna propuesta. Me hubiera gustado más hacer de villana, sería chévere regresar a la actuación con algo así. No he recibido la propuesta, pero si sucediera, yo feliz” , expresó para Infobae.

Melissa Paredes podría estar en AFHS, según ‘Choca’ Mandros

El conductor junto a Jazmín Pinedo opinaron sobre los nuevos posibles ingresos a “Al fondo hay sitio”. En esta ocasión, ‘Choca’ Mandros sorprendió al mencionar a Flavia Laos, Milett Figueroa y puso énfasis en Melissa Paredes, quien actuó en una telenovela musical.

“Melissa Paredes se ha robado el corazón de todos los peruanos cuando protagonizó ‘Ojitos hechiceros’. Recordemos que antes la Gladys era la nueva amiga de la ‘Tere’. Ahora quién sabe si va por ese rubro...”, comentó.