Lourdes Sacín defiende a Magaly y encara a Richard Swing: “Deja de sembrar odio en las personas”

Lourdes Sacín, Richard Swing y Magaly Medina protagonizan una tensa discusión en redes que no parece tener final. La exreportera de Latina, quien ya ha participado en otras polémicas disputas como las de Néstor Villanueva y Flor Polo, se sumó a la pelea pública del cantante con la ‘Urraca’, luego de que él la responsabilizara por la supuesta muerte de un conductor de televisión.

Richard Swing acusó a Magaly de “matar a un animador de TV”

Durante el pasado 22 de junio, Richard Swing había dado fuertes declaraciones sobre Magaly Medina, luego de que la presentadora lo criticara en su programa y afirmara que solo busca fama. “ Una mujer que fue capaz de causarle la muerte a un animador de TV muy querido por el pueblo , porque su único interés era hacerse conocida y famosa al costo que fuese, y no encontró mejor ventana para atacar a su presa de turno, hasta causarle un infarto y la muerte”, escribió en la primera parte de un extenso comentario en redes.

Más adelante, agregó: “Hay que decirle a la señora de mente estulta y fangosos sentimientos que todos somos imperfectos y que siempre tendremos la oportunidad de mejorar mientras tengamos vida y salud”.

Richard Swing hizo serias acusaciones contra la 'Urraca'. Foto: Facebook

¿Qué dijo Lourdes Sacín sobre Richard Swing?

Horas después, Lourdes Sacín respondió en una publicación de El Popular y salió en defensa de Magaly Medina. En su comentario, arremetió contra Richard Swing: “¿Cómo puedes hablar de que causó la muerte a un animador? ¿Acaso tienes pruebas que murió a causa de ella? ¿Eso lo puedes probar? No, obviamente que no puedes. De cómo nació, no tengo idea, ni me interesa, pero en todo caso, uno responde en la vida por sus actos, no por los familiares, ni amigos, ni parejas”

De igual forma, dejó en claro que no comparte simpatía por la ‘Urraca’, pero que ella supo manejar sus ataques sin reaccionar con violencia. “Ella sí habla mal de muchas mujeres y me incluyo, pero uno demuestra de qué está hecha al no responder de la misma manera. En serio pensé mucho si comentar aquí porque también es bajo responder un comentario de alguien como tú, pero mi indignación al leer esto me gana”, escribió.