Se acabaron los rumores. Luego de varios meses de incertidumbre, Jerson Reyes por fin confirmó salidas amorosas con Dorita Orbegoso. Este jueves 23 de junio, los conductores de “D’ mañana” anunciaron esta noticia y emitieron una nota en la que conversaron con el deportista sobre el tema.

Dorita Orbegoso y Jerson Reyes fueron vistos reiteradas veces en actitudes cariñosas por sus seguidores y por las cámaras de varios medios de comunicación; sin embargo, esta relación era negada por la modelo en todas las entrevistas que le realizaban. Por ello, la revelación del deportista causó sorpresa entre los televidentes.

¿Qué dijo Jerson Reyes?

Los reporteros de “D’ mañana” conversaron con Dorita Orbegoso y, una vez más, la influencer negó mantener alguna relación actualmente: “Mis prioridades hoy en día son mi trabajo y mi hijo. Se me hace muy difícil pensar en tener una relación o tener cabeza para el amor es complicado. No estoy preparada para tener una relación”.

Las cámaras del mencionado programa finalizaron esta entrevista e inmediatamente fueron detrás del vehículo del jugador de fútbol para consultarle sobre las salidas que mantiene con Dorita Orbegoso y, en esta oportunidad, Jerson Reyes no se negó a dar declaraciones sobre el tema: “Ya tenemos algunos meses. Si ella dice que yo soy lindo, ella es un ‘mujerón’. (Viajaremos) a fin de año, a dónde ella elija”.

PUEDES VER: Dorita Orbegoso sorprende al viajar a Huaraz para ver jugar a Jerson Reyes

Dorita Orbegoso rescata cualidades de Jerson Reyes

El 28 de abril, la modelo se presentó en el programa “D’ mañana” y tuvo declaraciones sobre la vida laboral de Jerson Reyes: “Es un chico que estudia, tiene una empresa, tiene un trabajo. Han hablado muchas cosas de él y no saben realmente nada. Él nunca ha estado en televisión, pero es un chico que está estudiando Diseño de Interiores. Tiene una empresa de servicios generales, está jugando y gana su plata”.

Sin embargo, cuando Karla Tarazona afirmó que ella y él mantenían una relación, ella dijo la increpó: “Yo no he dicho que está conmigo. ¿Por qué dices que está conmigo? Yo de mi vida privada no hablo. Solo puedo decir que estoy contenta”.

Dorita Orbegoso y Jerson Reyes enternecen las redes sociales

“Amor y fuego” fue el programa que evidenció el trato cariñoso que había entre Dorita Orbegoso y Jerson Reyes en varias publicaciones de Instagram: “Eres la mejor en todo lo que haces… Soy tu fiel admirador”. Ante este comentario, ella también respondió: ““Mi número uno, forever (...) El mejor”.