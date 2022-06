Majo Parodi habla sobre su experiencia amamantando a su bebé: “No pensé que doliera tanto”

Majo Parodi se convirtió en madre el pasado 8 de junio. Sin embargo, el proceso de la lactancia materna no resultó como había imaginado. A través de sus historias de Instagram, del 22 de junio, la influencer de 23 años contó su frustración y por qué fue necesario buscar ayuda profesional.

¿Majo Parodi ya no amamantará a su bebé?

La hermana de Patricio Parodi explicó que inicialmente sí cumplía con dar de lactar a su hija Aitana, pero luego comenzaron a formarse heridas en la zona. “Entonces al final solamente me extraía la leche y se la daba”, señaló.

En esa línea, Majo Parodi explicó que la visitó una asesora de lactancia materna. “La semana pasada vino Karen para analizar la situación (…), En mi caso, me vio las heridas, cómo estaba y me hizo como masajes, también me dejó masajes para yo hacerme”, contó.

“Un tip que a mí me sirve bastante es el tema de las semillas, el ponerme unas bolsitas calientes. Me las pongo y simplemente boto la leche”, dijo. También recibió consejo de cómo debería ser el agarre correcto de la recién nacida, además de hablar sobre la lactancia y alimentación de la pequeña.

Majo Parodi: “No pensé que doliera tanto”

Finalmente, Majo Parodi no ocultó que todas las dificultades que viene experimentando en su faceta de mamá primeriza le han creado episodios de tristeza y frustración.