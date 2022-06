Josetty Hurtado revela que se operó el busto por tercera vez tras dos intervenciones fallidas

Josetty Hurtado se encuentra en etapa de recuperación. El 21 de junio, la influencer peruana se sometió a una operación especializada para corregir serios problemas con sus implantes mamarios que dejaron dos intervenciones fallidas, según contó en Instagram. “Fue un trabajo malo que me hicieron”.

“¡Esto no es fácil para mí de enseñar, es algo que obviamente estuve ocultando y cuidándome para que no lo noten, y es que no me sentía preparada mentalmente!”, expresó.

¿A qué operación se sometió Josetty Hurtado?

“Tenía 10 años con mis implantes y además los tenía encapsulados, me bajaron la talla, me levantaron y me envolvieron con una malla por dentro del busto que hace que mis implantes no se vayan a volver a encapsular”, escribió Josetty Hurtado en dos publicaciones con imágenes y videos, antes y después de la operación. Y donde, además, se ve que junto a ella esta su madre, la exvedette Marilú Montiel.

“Mis implantes estaban arriba y mi busto natural, abajo, al punto que si me presionaba uno de ellos se iba hasta mi espalda”, dijo la hija de Andrés Hurtado, y enfatizó que su intervención era un caso especial, por lo que necesito viajar a Miami para buscar un cirujano especializado. “Es un trabajo muy detallado”.

22.6.2023 | Publicación de Josetty Hurtado sobre la intervención que se realizó. Foto: captura Instagram

Josetty Hurtado: ¡No es por belleza, es por salud!

La influencer Josetty Hurtado, de 34 años, explicó los motivos que la empujaron a compartir su historia con los 789.000 seguidores que posee en Instagram, sin ocultar que también sentía cierto temor por la intervención.

“Si dos te salieron mal, tú quieres que esto salga bien. No solo por belleza, es por salud”, aseguró.

“Yo me lleno de valor porque no es fácil mostrar mis intimidades, pero yo sé que mis seguidores, así como les abro las puertas de mi corazón para varias cosas, pues no me voy a callar esto, porque a alguien puedo ayudar, si alguien tiene este problema. Hay gente que no sabe y yo puedo ayudarlos y contar mi historia, y decirles ‘acá hay un especialista que se dedica a eso’. Yo hubiera querido que alguien me dijera ‘en tal lugar hay este especialista’”, manifestó.