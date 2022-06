Flor Polo asegura ser amenazada por Néstor Villanueva: “¿Quieres ser libre?, retira las denuncias”

La situación legal entre Néstor Villanueva y Flor Polo es de nunca acabar. La hija de Susy Díaz continúa revelando más detalles sobre la agresión psicológica que sufrió al lado de su expareja, causando la indignación de los televidentes. Este jueves 23 de junio, la empresaria se presentó en el programa de Magaly Medina para denunciar más actos de violencia por parte del cumbiambero.

Flor Polo está demostrando cada vez más valentía y afirma que su hijo mayor le da esta motivación. Luego de sufrir tormentosos episodios de violencia, la modelo solo pide que Néstor Villanueva le firme los papeles del divorcio; sin embargo, el cantante le pone varios impedimentos, retrasando este proceso legal.

¿Qué dijo Flor Polo?

Durante una entrevista con Magaly Medina, Flor Polo reconoció que Néstor Villanueva la amenazó de forma reiterada cuando ella le exigió firmar los documentos de separación.

“ Recién lo está haciendo, pero hace días me tiene chantajeada, de que si no retiraba la denuncia de maltrato psicológico, no me firmaba el divorcio (...) Supuestamente, la semana pasada íbamos a firmar el divorcio, yo tenía el papel en mano y después vino con eso y me dijo: ‘¿Quieres ser libre?, ¿quieres estar divorciada de mí?, retira las denuncias que me has puesto’ ”, alegó Flor Polo entre lágrimas.

Susy Díaz y Flor Polo obtienen garantías de vida

Debido a las amenazas que sufre Flor Polo, ella y su madre acudieron a la Municipalidad de La Molina para solicitar garantías personales en contra de Néstor Villanueva. “Estoy pidiendo garantías para mi seguridad y tranquilidad, por el bien de mis hijos. No diré nada, quiero estar tranquila”, afirmó la hija de Augusto Polo Campos evitando dar más declaraciones sobre el tema.