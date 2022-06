Paco Bazán se conmueve al ver a su ‘hijo’ en “AFHS”: “Es hermoso, aunque no es tan parecido a mí”

Paco Bazán se tomó unos minutos de su programa para comentar el estreno de “Al fondo hay sitio”, que se llevó a cabo el miércoles 22 de junio por América TV. Con gran entusiasmo, el conductor televisivo explicó que lo que más lo conmovió fue ver ante cámaras al pequeño Rodrigo Barba, quien ahora encarna al hijo que tuvo con La Teresita.

“Estoy muy emocionado. Tengo la emoción de todo padre que conoce a su hijo. Hoy he conocido a mi hijo. Bueno, lo he vuelto a ver después de siete años. Es hermoso el niño. No es tan parecido a mí para ser honesto, pero es una mezcla hermosa entre la madre, que es guapísima, y el padre, que es un hombrón”, expresó durante la transmisión de “El deportivo en otra cancha”.

Paco Bazán pide que lo llamen para grabar “Al fondo hay sitio”

En otro momento, el animador aprovechó la ocasión para pedirle a Gigio Aranda (productor de la novena temporada de “AFHS”, que lo llame para interpretar nuevamente a Richard Wilkinson.

“A mí me parecería justo que ese niño crezca con su padre. El padre tiene que estar a su lado, así que Gigio (Aranda), antes que pongan a otro actor pensando que no puedo, mi contrato dice que sí puedo grabar ficción, puedo hacer teatro, telenovelas, películas, cafetines, unipersonales, así que tú me dices cuándo nos presentamos con el Richard Jr. y somos. Si mañana hay que estar en Pachacamac, ahí estamos”, manifestó.

Paco Bazán, actor que interpretó a Richard Wilkinson en "Al fondo hay sitio". Foto: GLR - Carlos Contreras

Paco Bazán bromea con su posible ingreso a “AFHS” 2022

Luego de opinar sobre el retorno de la serie de América TV, Paco Bazán hizo un hilarante comentario sobre su probable ingreso a “Al fondo hay sitio” en esta nueva temporada.

“¿Dónde está mi moño? Tráiganlo del otro set… Nunca hay que dejar a la sangre atrás, hay que abrazar a la familia. Ya les contaré si estoy o no en Pachacamac grabando”, dijo.