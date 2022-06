¿Fernanda podría volver a “Al fondo hay sitio”? Esto es lo que dijo Erick Elera

¡”Al fondo hay sitio” regresó por la puerta grande! Erick Elera habló tras el estreno de la novena temporada de la novela. Para el actor, es una gran oportunidad dar vida nuevamente a Joel Gonzáles. En una reciente entrevista, declaró que presiente que pasará algo que una otra vez a su personaje y a Fernanda de las Casas , interpretada por Nataniel Sánchez.

¿Qué dijo Erick Elera sobre el posible retorno de Fernandita?

Erick Elera habló con “América espectáculos” sobre cómo vivió el estreno de “Al fondo hay sitio”. Para el también cantante, significa toda una oportunidad que Joel no tenga un futuro escrito en el amor.

“Me toca hacer este personaje de nuevo y el reto es seguir agregándole cosas, seguir metiéndole chispa. Se viene un Joel recargado. (...) A mí me encanta que esté solo ahorita, no quiero enamorada. Gigio, por favor, no me pongas novia todavía, esperemos porque pueden pasar 1.000 cosas más”, comentó.

El actor aclaró que, al no haber ‘matado’ a nadie en la serie, es muy probable que algunos personajes vuelvan, incluida Fernanda de las Casas. “Nada está dicho. Siempre ‘Al fondo hay sitio’ nos sorprende con el ingreso de un nuevo personaje o reingreso. Quién sabe si por ahí mi querida ‘Chuckycita’ se asoma o decide regresar. Sería increíble que en algún momento se dé”, respondió.

Erick Elera celebra el éxito de “AFHS”

De igual forma, Erick Elera confesó que no esperaba recibir tanto cariño por la vuelta de “Al fondo hay sitio” e insistió que ha sido una sorpresa ver la acogida que ha tenido el estreno de la novela: “Nos cuentan que hicimos más de 30 puntos de rating, yo esperaba modestamente bastante menos debido a los tiempos que vivimos, las cifras han cambiado de alguna manera. Sabíamos que había apoyo de la gente, pero no tanto. Muchas gracias”.