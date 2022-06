El retorno de “Al fondo hay sitio” generó mucha expectativa entre los seguidores de la teleserie, pues muchos desearon ver al elenco original. Sin embargo, varios actores descartaron su participación en la novena temporada de la producción. Uno de ellos fue Aaron Picasso, quien dio vida al primer ‘Jaimito’.

Tras el estreno del primer capítulo de la serie, el miércoles 22 de junio, se pudo ver a los principales personajes y el cambio en torno a las edades de ellos, a lo que los fanáticos acudieron a las redes sociales para exigir el regreso del artista. A continuación te contamos por qué muchos se han sumado a esta petición.

Usuarios piden el retorno de Aaron Picasso a la serie

Los seguidores de la telenovela de América TV no se hicieron esperar y decidieron pronunciarse a través de la plataforma de Twitter para pedir el reingreso del actor.

En sus descargos, los cibernautas resaltaron que Aaron Picasso interpretó al hijo de ‘Charito’ en el 2009 cuando era niño y, ahora, después de 13 años, tiene la edad adecuada para volver con el personaje, ya que en la ficción ‘Jaimito’ tiene 22 años.

Usuarios piden el regreso de Aaron Picasso a "AFHS". Foto: captura Twitter

“No entiendo por qué no le dieron el papel a Aaron Picasso, si él es ‘Jaimito’ y está dentro de la edad del personaje. Bueno, por algo será”, “Tenía que volver Aaron Picasso, la gente lo pide”, escribieron.

Piden el regreso de Aaron Picasso. Foto: captura Twitter

¿Por qué Aaron Picasso no regresó a “Al fondo hay sitio”?

Mediante una entrevista con el youtuber ‘ChiquiWilo’, Aaron Picasso decidió romper su silencio luego de conocerse su ausencia en la novena temporada de “Al fondo hay sitio”. En ese sentido, el actor detalló por qué ya no será más el hermano de Grace y Joel.

“Estoy un poco apenado, pero son cosas que pasan en la vida. Hubo un casting al cual yo fui. Primero fue un casting virtual y supuestamente lo pasé porque me volvieron a llamar para el casting ya presencial”, expresó. Asimismo, mencionó que le hubiese gustado volver a interpretar a ‘Jaimito’. “Yo sí he querido, sí he tenido las ganas, pero no se ha dado. Las razones las desconozco, pero por mi parte me hubiera encantando porque es un personaje con el que yo crecí”, finalizó.