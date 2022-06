Patricia Portocarrero anuncia compromiso con su novio: “Acepto, hasta que nos hagamos viejitos”

¡Pasará a la fila de las casadas! Patricia Portocarrero se encuentra viviendo un apasionado romance con su pareja Fabrizio Lava Cabassa, con quien lleva más de 2 años de relación.

Debido a ello, la actriz de “Locos de amor 3″ ha decidido consumar su relación al anunciar que contraerá nupcias con su amado.

¿Cómo fue la pedida de mano de Patricia Portocarrero?

La intérprete sorprendió a propios y extraños al dar a conocer la noticia por medio de sus plataformas sociales. Compartió un corto clip de video del preciso momento en que su pareja le pidió matrimonio en una romántica velada.

En las imágenes, Patricia se muestra muy conmovida por el suceso y presume su anillo en su mano derecha. Además, la actriz se animó a dedicarle un tierno mensaje a su novio.

“Tú tomaste mi mano desde el primer día, yo tomé tu corazón entre las mías. Tu abrazaste mi alma para que nunca más tenga frío, yo tomé la tuya para no separarnos jamás. Sí, acepto. Hasta que nos hagamos viejitos ”, escribió la protagonista de “Los Vílchez” en su publicación.

Patricia Portocarrero anuncia que contraerá nupcias. Foto: Instagram

Por supuesto, los comentarios de parientes, amistades y seguidores no se hicieron tardar.

Patricia Portocarrero presume a su pareja

La actriz reveló que pudo encontrar el amor verdadero por primera vez a sus 46 años de edad. Se encuentra muy enamorada de su pareja, el consultor Fabrizio Lava.

“Me va bien, hermoso, estoy feliz, por primera vez en mi vida doy en la misma medida que recibo. Creo que lo que viví antes en todas mi relaciones no era amor, creo que por primera vez he conocido lo que es amar y eso me tiene feliz, es como mi primer amor” , contó Patricia para Trome.