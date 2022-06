Yely Rivera indignada por no coronar a Alessia Rovegno: “Fue una falta de respeto”

¡No se quedó callada! Yely Rivera habló sobre su amarga experiencia al participar en el Miss Perú y sobre el desplante que le hicieron al no permitirle coronar a la nueva reina de belleza, Alessia Rovegno, quien nos representará en el Miss Universo 2022.

Como se recuerda, el día de la final del certamen, hubo un detalle que pasó desapercibido por muchos: Yely solo entregó la banda y quien coronó a la reina fue Jessica Newton. Por tradición o protocolo, es la actual reina de belleza quien debe hacer entrega de la corona a su sucesora; sin embargo, esta vez no fue posible.

Yely Rivera expresa su fastidio por no entregar la corona a Alessia Rovegno

“Cuando subo al escenario a entregar la corona, me hacen el ademán para entregar la corona, pero luego solo me dan la banda (...) Mientras yo le estoy colocando la banda a Alessia (Rovegno), Jessica (Newton) le había puesto la corona a Alessia. Me pareció una falta de respeto hacia mi persona, no me parece justo y no me parece correcto. Seré su eterna reina porque yo nunca entregué corona” , sentenció para las cámaras del programa de Magaly Medina.

Yely Rivera decepcionada de la organización del Miss Perú

Asimismo, la modelo contó que, durante su preparación en el certamen, fue ella quien tuvo que costear muchos gastos, ya que la organización no los asumió.

“Me sentí decepcionada de la forma cómo trabaja la organización. Si la organización o directamente Jessica (Newton) tiene un problema personal conmigo, hubiera sido bueno que me lo digan”, dijo Yely Rivera.