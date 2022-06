La vez que Ronaldo llenó de elogios a Magaly Medina: “Te veo guapísima”

En junio del 2004, Magaly Medina tuvo la oportunidad de entrevistar en su programa al futbolista brasileño Ronaldo, quien, en ese entonces, estaba en el auge de su popularidad, pues era la estrella del Real Madrid y el mejor jugador del Mundial Corea Japón 2002.

La divertida conversación, que tuvo lugar hace más de 17 años, ha vuelto a causar polémica debido a que Jazmín Pinedo utilizó este episodio televisivo para defenderse de los ataques de la popular ‘Urraca‘.

“Usted dice que una periodista debe ser incisiva. No, yo no vi eso cuando usted entrevistaba a los políticos, tampoco lo vi cuando usted entrevistaba al futbolista Ronaldo y le decía: ‘Ay, ¿soy fea? A mí me dicen que soy fea’”, contó Pinedo.

¿Qué pasó durante la entrevista de Magaly Medina a Ronaldo?

“Bienvenidos. Esta noche es muy especial para nosotros pues tengo el honor de presentar a un grande, a un fenómeno, a un ídolo de multitudes. Con ustedes Ronaldo, el mejor jugador de fútbol del mundo”. Con estas palabras, Magaly Medina inició la entrevista muy emocionada.

La entrevista que le hizo Magaly a Ronaldo tuvo lugar en el 2004. Foto: captura YouTube

En todo momento, Medina trató de conversar cómodamente con el futbolista, le hizo bailar zamba, patear el balón y cantar. Incluso, en su afán de entrar en confianza, decidió contarle una infidencia: “Mis colegas periodistas son bien malos acá. Te voy a contar, a mí diariamente en la prensa me dicen fea. Eso me dicen todos los días. Y dime tú, ¿me ves algo de fea?” , señaló la conductora ante la sonrisa de su invitado.

De inmediato, el goleador le respondió: “Absolutamente no, te veo guapísima” , sacándole una sonrisa a la presentadora.

Superado ese episodio, Magaly destacó el físico del astro de brasileño. En ese sentido, remarcó que lo veía ‘‘lleno de fibra’', ya que, como recordaremos, el deportista siempre ha sido víctima de ataques debido a su físico.

También hizo referencia a las piernas del futbolista. Allí, la conductora señaló que las extremidades de Ronaldo valían 45 millones de dólares e incluso bromeó con secuestrarlo. “Dios, esas piernas valen 45 millones de dólares, señoras y señores. Creo que te secuestro ahorita y pido un rescate por ti al Real Madrid (risas)”, señaló Medina. Al instante, Ronaldo respondió de una forma divertida: “No sé si van a pagar o me dejan aquí”.