Jessica desmiente a Yely por decir que no la apoyó: “Pidió no ser representada por la organización”

Dio su versión de los hechos. En vista de las desafortunadas declaraciones que tuvo Yely Rivera para con Jessica Newton y la organización de certámenes de belleza que lidera, la empresaria salió a defenderse y también al equipo con el que trabaja.

Además, explicó la razón por la que Yely Rivera se vio imposibilitada de coronar a Alessia Rovegno como Miss Perú y descartó haber tenido preferencias con algunas candidatas del certamen de belleza por sobre la arequipeña.

Jessica empezó su discurso comenzado por explicar lo que sucedió en Israel, país en el que se llevó a cabo el Miss Universo 2021. Yely sostuvo que tuvo que correr con los gastos de su bolsa de viaje, entre otras cosas, que en un principio iban a ser costeadas por la organización de Newton.

La madre de Cassandra Sánchez indicó que sus planes en Israel, así como en Miami, no se concretaron debido a que Yely no contaba con la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“Al no saber nosotros que ella no tenía la tercera dosis, el boleto se perdió y tuvimos que comprar otro para que así pudiese viajar tranquila, sabiendo que por no tener la tercera vacuna tendría que hacer cuatro días de cuarentena en Israel y que los días de competencia iban a quedar muy cortos”, prosiguió la empresaria.

Jessica cuenta que Yely renunció a ser parte de su organización

Del mismo modo, Jessica aclaró que la ex Miss Perú nunca fue representada comercialmente por la organización.

“Efectivamente, ella no firmó su contrato de reina, pero eso no la limitó a seguir trabajando con nosotros. La organización respetó la decisión de Yely de no ser representada comercialmente ”, sostuvo.

“El hecho de que ella no sea un talento de la organización implica que nosotros no la comercializamos, pero eso tampoco impide sus funciones como reina”, aclaró la ex reina de belleza.

Jessica revela por qué Yely no coronó a Alessia Rovegno

En otro momento, la organizadora del Miss Perú reveló el motivo por el que Janick Maceta hizo entrega de la corona del Miss Perú a Alessia Rovegno y no Yely Rivera.

PUEDES VER:

De acuerdo a sus palabras, la modelo arequipeña adquirió el título de Miss Supranational y, por ello, solo podía coronar a alguien de su misma categoría. Además, señaló que el hecho de que Rivera haya colocado la banda de Miss Universo a la hija de Bárbara Cayo fue una deferencia que le brindó, no era un protocolo a seguir.

Yely Rivera fue la predecesora de Alessia Rovegno en el Miss Perú. Foto: captura ATV/Facebook