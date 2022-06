Magaly contra “En boca de todos” tras episodio con Susy Díaz: “Me parece bastante humillante”

¡Indignada! Magaly Medina se pronunció sobre el incómodo momento que vivió Susy Díaz en el programa “En boca de todos” el último martes 21 de junio. La exparlamentaria abandonó el set televisivo al no sentir el respaldo de Ricardo Rondón y Tomás Angulo tras denunciar que Flor Polo fue víctima de agresión por parte de Néstor Villanueva.

Este lamentable hecho causó el rechazo de la figura de ATV, quien no dudó en criticar el espacio de entretenimiento.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“Tengo acá a Susy Díaz y a Paloma. (Ambas) sufrieron un hecho que me pareció bastante humillante si hablamos de violencia contra la mujer. Me pareció una actitud bastante misógina y con mucha furia. Susy Díaz se retiró del set de “En boca de todos” porque ella estaba hablando de lo que su hija había pasado. Pusieron a Tomás Angulo que no sé qué le pasó”, sentenció Magaly Medina.

“Se encontró con dos hombres (Tomás Angulo y Ricardo Rondón) que parecían dos misóginos defendiendo la versión de Néstor Villanueva, ni siquiera dándole un grado de credibilidad a Flor” , agregó.

Magaly Medina lamenta que Maju Mantilla y Tula Rodríguez no defiendan a Flor Polo

Asimismo, la conductora de Magaly TV, la firme arremetió contra las conductoras del programa por no solidarizarse con Flor Polo, tras los ataques de Ricardo Rondón y Tomás Angulo.

“Me pareció realmente criticable y absurdo. Deberían lavarse un poco la cara en ese programa, Tula y la otra (Maju) tanto hablan de moral. Debieron salir y enfrentar porque es así como una defiende el género. Se pone el corazón y el pecho por quien se necesita, por Flor Polo a quien hemos visto crecer en televisión”, finalizó.