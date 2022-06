Fiorella Retiz denuncia robo de su casa y anuncia acciones legales tras ser “víctima de acoso”

A través de sus redes sociales, Fiorella Retiz manifestó sentirse atormentada y ser “víctima de acoso” por parte de la prensa. Como se recuerda, la reportera fue duramente criticada luego de ser ampayada con Aldo Miyashiro por las cámaras de Magaly.

¿Qué dijo Fiorella Retiz?

Fiorella Retiz denunció en su cuenta de Instagram ser “víctima de acoso” por parte de algunos medios de comunicación. Además, reveló que sufrió un robo en su hogar.

“En los últimos meses, vengo siendo víctima de acoso por parte de algunos medios de comunicación , situación que ha venido poniendo en juego mi seguridad personal y la seguridad de los integrantes de mi familia. Entiendo y respeto el trabajo de los periodistas; sin embargo, hay límites que no deben sobrepasarse. Lamentablemente el lunes fui víctima de un robo que se perpetró en mi casa (el cual ha venido siendo expuesto)”, compartió mediante una historia en Instagram.

Fiorella Retiz denuncia acoso y robo en su domicilio. Foto: Instagram

¿Qué medidas legales tomará Fiorella Retiz?

Debido al constante acoso, Retiz comunicó que emprenderá acciones legales para defender su privacidad y resguardar la seguridad de su hogar.