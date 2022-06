¿Por qué Alessia Rovegno no fue coronada por Yely Rivera como Miss Perú 2022?

La coronación de Alessia Rovegno en el último Miss Perú sigue generando polémica a pesar que ya pasaron varios días de aquel evento. Ahora la controversia no está en el supuesto favoritismo que hubo en el certamen hacia la hija de Bárbara Cayo, sino en quién debió entregarle su respectiva corona tras consagrarse como la ganadora.

Aquella vez, Jessica Newton tomó la tiara y la colocó en la cabeza de la joven en lugar de que lo hiciera Yely Rivera, como dicta la costumbre. La misma señala que la actual reina deberá ser coronada por su predecesora y no por la organizadora del concurso, como finalmente sucedió.

La incomodidad de Yely Rivera tras el último Miss Perú

La arequipeña brindó una entrevista al programa de Magaly Medina en la que calificó como una falta de respeto lo sucedido durante la coronación de Alessia Rovegno. Asimismo, expresó sentirse decepcionada con la organización y con la propia Jessica Newton por no recibir el mismo apoyo que otras reinas.

“Cuando subo al escenario a entregar la corona, me hacen el ademán para que la entregue, pero luego solo me dan la banda (...) Mientras yo le estoy colocando la banda a Alessia (Rovegno), Jessica (Newton) ya le había puesto la corona. Me pareció una falta de respeto hacia mi persona, no me parece justo y no me parece correcto. Seré su eterna reina porque yo nunca entregué corona”, inició.

“Yo en mi año no recibí el apoyo que esperaba. Tú como cabeza de una organización, ¿por qué no me pusiste los entrenadores más tops? ¿O un profesor particular de inglés? Yo tuve que correr con esos gastos, di mi 100% en el Miss Universo, lo mejor de mí”, agregó.

Jessica Newton explica por qué Yely Rivera no coronó a Alessia Rovegno

Mediante sus redes sociales, Jessica Newton afirmó que Yely Rivera no debía coronar a Alessia Rovegno, ya que ella contaba con la corona de Miss Supranational. Incluso, la organizadora de estos certámenes aseguró que el hecho de que la arequipeña le ponga la banda de Miss Universo a la hija Bárbara Cayo fue una deferencia que le otorgó.