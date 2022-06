“Al fondo hay sitio”: seguidores de Erick Elera comparten su emoción de ver a los Gonzales otra vez

¡“Al fondo hay sitio” está de vuelta! Erick Elera no fue ajeno a la emoción que ha causado el retorno de la exitosa producción peruana y compartió su entusiasmo a través de las plataformas. Sus fanáticos no dudaron en manifestarse también. Estas son las reacciones de los cibernautas.

Erick Elera manda dedicatoria por retorno de “AHFS”

Erick Elera compartió el último avance estrenado de “Al fondo hay sitio” en su perfil de Instagram. “¡Es hoy! Con mucho cariño, para nuestras familias”, escribió el actor en la descripción del corto. Si bien algunos usuarios pedían que la novela reemplazara a “Esto es guerra” , la mayoría de comentarios se enfocan en mandar buenos deseos al también cantante.

“Sorpréndeme, no veo canal 4 pero por ‘AFHS’ lo hago”, “¡No se imaginan cómo nos pone esto de felices! Somos sus fans de Ecuador. Gracias por regalarnos momentos de carcajadas”, “¿Qué va a pasar con los personajes de Nicolás, Grace y Fernanda? Leí que los actores no iban a estar. Espero que estén con otros actores” y “Esperando con ansías, ojalá y no nos decepcione” son algunas de las respuestas que se pueden ver en la publicación. Cabe mencionar que el actor Marco Zunino también se hizo presente.

Los fanáticos de "Al fondo hay sitio" están felices de poder ver a los Gonzales y los Maldini nuevamente. Foto: Instagram

Joel y Fernanda se reencontraron: “La vida nos volvió a juntar”

Erick Elera y Nataniel Sánchez, quienes dieron vida a la pareja Joel Gonzales y Fernanda de las Casas en “Al fondo hay sitio”, tuvieron un breve pero emotivo reencuentro el pasado mes de mayo. “La vida nos volvió a juntar. Así, sin planearlo. Nótese esas caras de felicidad. Te quiero, Erick Elera”, escribió la actriz en sus redes para acompañar una foto de ambos.

Nataniel Sánchez y Erick Elera juntos en redes sociales. Foto: Nataniel Sánchez/Instagram

Lastimosamente, los fanáticos de la serie no podrán ver a la pareja unida en la novena temporada. Así lo explicó la actriz: “No se trata de un factor por el que yo he decidido no volver. Son varios factores. Considero que ‘Al fondo hay sitio’ cumplió su etapa. Yo quiero seguir manteniendo a la serie en mi corazón. Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España. Cuatro años de mi vida luchándola para tener una oportunidad y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo. ‘Al fondo hay sitio’ es el personaje que hice hace seis años. Hay que pensarlo un poco”.

Horario para ver “Al fondo hay sitio”

Recuerda que para ver el estreno de la novena temporada de “Al fondo hay sitio” debes sintonizar a las 8.30 p.m. la señal de América Televisión, dependiendo de qué servicio tengas.

Direct TV: Canal 194 (SD) - Canal 1194 (HD)

Movistar TV: Canal 104 (SD) - Canal 804 (HD)

Claro TV: Canal 4

También podrás vivir la transmisión del primer capítulo de la novela, minuto a minuto, a través de La República Espectáculos.