Susy Díaz sobre presuntas agresiones de Néstor a Florcita: “Le prohibía que me cuente”

La polémica continúa. Susy Díaz fue invitada al set de Magaly Medina para ahondar en las declaraciones de Flor Polo con el programa “Dilo fuerte”, donde revela haber sido agredida físicamente por su aún esposo Néstor Villanueva.

“Yo un día le pregunté: ‘¿Flor, alguna vez Néstor te ha pegado?’. Me dijo que no, y hay muchas artistas de la farándula a quien les contaba muchas cosas como a Yali, que un día (Néstor) le tiró una olla y le prohibía que me cuente a mí porque sabía que yo iba a contar a la prensa , iba a salvarla de esa relación”, empezó narrando la excongresista.

Magaly Medina quedó impresionada por lo narrado y comentó que Flor Polo “necesita ayuda psicológica” al haber pasado por tales situaciones. También empatizó con Susy Díaz, y le dijo que estos hechos pueden haberla “llenado de ira” al saber que maltrataron a su única hija.

“Yo intuía más o menos, pero ella trataba de tapar muchas cosas. Yo siempre te decía: ‘Hay muchas cosas que ellos esconden’. Ahora, ya todo salió a la luz, ya ella lo habló, fue fuerte. Duele como madre que mi hija haya sufrido tanto, a veces por tener la familia unida, uno aguanta tanto, pero preferible estar vivas y felices y sin problemas”, agregó Susy Díaz con la voz quebrada.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Flor Polo?

El último 17 de junio, Flor Polo se acercó al programa “Dilo fuerte” bajo la conducción de Lady Guillén para narrar pasajes de su matrimonio con Néstor Villanueva. En un momento de la entrevista, la conductora le preguntó si alguna vez el cantante la maltrató física y psicológicamente.

La empresaria al principio no quiso responder directamente, pero luego, tras la repregunta de Lady Guillén, no aguantó las lágrimas y respondió afirmativamente. Además, precisó que no deseaba ahondar en el tema por sus hijos.

“En realidad, para que la relación termine entre los dos, pasaron muchísimas cosas, muchísimos problemas. Yo no tuve un buen matrimonio, yo no fui feliz. Sí, sí (me maltrató psicológicamente)” , expresó.

Magaly Medina se pronuncia sobre las agresiones que sufrió Flor Polo

La conductora Magaly Medina rechazó el accionar de Néstor Villanueva, y precisó que ese tipo de comentarios lo dicen los “hombres machistas y misóginos”.