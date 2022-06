Susy encara al doctor Angulo por dudar de las agresiones de Néstor a Florcita: Se defienden entre ellos

Susy Díaz dejó de lado su característico humor para protagonizar un tenso momento con Tomás Angulo en el set de “En boca de todos”, luego de que Flor Polo denunciara haber sido agredida por Néstor Villanueva. Momentos después de que el especialista diera a entender que el testimonio de la hija de la excongresista podría no ser veraz totalmente, la figura de televisión arremetió contra él. Entérate de todo lo que pasó en esta nota.

Susy tras escuchar a Tomás Angulo: “Me voy”

Susy Díaz no soportó que Tomás Angulo no creyera totalmente en el testimonio de Flor Polo. Cuando Ricardo Rondón y el psicólogo planteaban cuál sería la reacción de Néstor Villanueva, la actriz cómica dijo: “Dos hombres defienden a hombres”. Ante esto, el especialista respondió: “En realidad, recuerda que yo soy experto”.

La reacción de Susy fue inmediata: “Gracias a Dios el Estado defiende a las mujeres”. Angulo se mostró bastante incómodo por lo que sugería la ex parlamentaria y contestó: “Me han invitado como especialista y creo que hay algunas cosas en las que puedo aportar que son interesante. En el Poder Judicial, existen los peritajes y ahí se puede determinar si esto es verdad o mentira. Si es exageración o es verdad”.

Finalmente, la figura de televisión no quiso seguir escuchándolo y anunció su salida apresurada del show. “Yo ya me voy, son las dos de la tarde. Me voy y tienes todo el rato para que hables. Hay una psicóloga que evalúa eso. Aparte, si ustedes miran a Flor, ella tiembla cuando le mencionan ese nombre. Mis nietos también. Gracias, y la vida tiene que continuar”, dijo mientras se retiraba del set.

Susy sobre Néstor Villanueva: “No le deseo la cárcel”

Antes de salir abruptamente de “En boca de todos”, Susy Díaz aprovechó para mandarle un fuerte mensaje a Néstor Villanueva luego de revelar que el cantante le había prohibido a Flor Polo hablar con su madre sobre los problemas que tenían como pareja: “No le deseo la cárcel porque es el papá de mis nietos, pero hay un Dios. El castigo divino tendrás”.